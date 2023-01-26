Рух поїздів метро в Харкові не зупиняли, збільшили інтервали – офіційно

Рух поїздів у метро не зупиняли. Про це повідомила пресслужба метрополітену.

“У ряді пабліків пишуть про зупинку руху метрополітену. Це не відповідає дійсності. Рух не припиняли. Метрополітен працює для перевезення пасажирів”, – заявив речник КП “Харківський метрополітен” Олексій Бітнер.

До цього низка харківських пабліків у соцмережах повідомила про нібито призупинення руху метрополітену в місті на тлі масованої ракетної атаки РФ.

Пізніше у пресслужбі метрополітену уточнили, що збільшили інтервали руху поїздів.

“З технічних причин було тимчасово збільшено інтервали на всіх трьох лініях Харківського метрополітену”, – попередили в метрополітені.

На цей час на Харківщині – аварійні відключення світла. Електрики немає в кількох громадах. Про відключення зокрема поінформували мери Первомайського та Лозової.

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Повітряна тривога в Україні продовжується. Мешканців Харківщини попереджають про небезпеку та просять перебувати у сховищах.