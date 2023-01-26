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Рух поїздів метро в Харкові не зупиняли, збільшили інтервали – офіційно

Суспільство 10:01   26.01.2023
Оксана Горун
Рух поїздів метро в Харкові не зупиняли, збільшили інтервали – офіційно

Рух поїздів у метро не зупиняли. Про це повідомила пресслужба метрополітену.

“У ряді пабліків пишуть про зупинку руху метрополітену. Це не відповідає дійсності. Рух не припиняли. Метрополітен працює для перевезення пасажирів”, – заявив речник КП “Харківський метрополітен” Олексій Бітнер.

До цього низка харківських пабліків у соцмережах повідомила про нібито призупинення руху метрополітену в місті на тлі масованої ракетної атаки РФ.

Пізніше у пресслужбі метрополітену уточнили, що збільшили інтервали руху поїздів.

“З технічних причин було тимчасово збільшено інтервали на всіх трьох лініях Харківського метрополітену”, – попередили в метрополітені.

На цей час на Харківщині – аварійні відключення світла. Електрики немає в кількох громадах. Про відключення зокрема поінформували мери Первомайського та Лозової.

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    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • Ви читали новину: «Рух поїздів метро в Харкові не зупиняли, збільшили інтервали – офіційно»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

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    • • Дата публікації матеріалу: 26 Січня 2023 в 10:01;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рух поїздів у метро не зупиняли. Про це повідомила пресслужба метрополітену".