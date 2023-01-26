У границ с Харьковщиной — активность вражеской авиации, возможны пуски ракет

Об опасности жителей Харьковской области предупредил начальник гарнизона Сергей Мельник. Ранее пуск ракет по Украине дальней авиацией РФ подтвердили главы ряда ОВА.

«Внимание, в районе Белгорода подмечена активность вражеской авиации. Возможны пуски ракет! Не игнорируйте тревогу!» — написал начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник.

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Глава ХОВА Олег Синегубов предупредил жителей региона о том, что 26 января есть большая угроза нанесения ракетного удара по Харьковщине. С самого утра в области начались предупредительные аварийные отключения электричества. О том, что громада обесточена уже сообщили мэры Первомайского Николай Бакшеев и Лозовой — Сергей Зеленский.

Всех жителей области ГСЧС просит сегодня не игнорировать тревогу и соблюдать информационную тишину — то есть не сообщать о работе ПВО и «прилетах» до появления официальной информации от властей. И, конечно, никаких фото и видео с мест.