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Біля кордонів з Харківщиною – активність ворожої авіації, можливі пуски ракет

Події 08:59   26.01.2023
Оксана Горун
Біля кордонів з Харківщиною – активність ворожої авіації, можливі пуски ракет Фото: кадр із відео

Про небезпеку мешканців Харківщини попередив начальник гарнізону Сергій Мельник. Раніше пуск ракет по Україні далекою авіацією РФ підтвердили керівники низки ОВА.

“Увага, в районі Бєлгорода помічено активність ворожої авіації. Можливі пуски ракет! Не ігноруйте тривогу!” написав начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник.

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    • Голова ХОВА Олег Синєгубов попередив мешканців регіону про те, що 26 січня є велика загроза завдання ракетного удару по Харківщині. З самого ранку в області розпочалися запобіжні аварійні відключення електрики. Про те, що громади знеструмлені вже повідомили мери Первомайського Микола Бакшеєв та Лозової – Сергій Зеленський.

    Усіх жителів області ДСНС просить сьогодні не ігнорувати тривогу та дотримуватися інформаційної тиші – тобто не повідомляти про роботу ППО та “прильоти” до появи офіційної інформації від влади. І, звичайно, жодних фото та відео з місця.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 26 Січня 2023 в 08:59;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про небезпеку мешканців Харківщини попередив начальник гарнізону Сергій Мельник. Раніше пуск ракет по Україні далекою авіацією РФ підтвердили керівники низки ОВА".