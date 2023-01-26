Біля кордонів з Харківщиною – активність ворожої авіації, можливі пуски ракет

Про небезпеку мешканців Харківщини попередив начальник гарнізону Сергій Мельник. Раніше пуск ракет по Україні далекою авіацією РФ підтвердили керівники низки ОВА.

“Увага, в районі Бєлгорода помічено активність ворожої авіації. Можливі пуски ракет! Не ігноруйте тривогу!” – написав начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник.

Голова ХОВА Олег Синєгубов попередив мешканців регіону про те, що 26 січня є велика загроза завдання ракетного удару по Харківщині. З самого ранку в області розпочалися запобіжні аварійні відключення електрики. Про те, що громади знеструмлені вже повідомили мери Первомайського Микола Бакшеєв та Лозової – Сергій Зеленський.

Усіх жителів області ДСНС просить сьогодні не ігнорувати тривогу та дотримуватися інформаційної тиші – тобто не повідомляти про роботу ППО та “прильоти” до появи офіційної інформації від влади. І, звичайно, жодних фото та відео з місця.