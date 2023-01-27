Искали металлолом. Полиция рассказала, как подорвались мужчины на Харьковщине
В Изюмском районе двое мужчин подорвались на неизвестном взрывном устройстве, рассказала полиция Харьковской области.
26 января в лесополосе возле села Большая Камышеваха граждане взорвались на неустановленном боеприпасе. Полицейские установили, что двое мужчин уехали искать металлолом. У лесополосы нашли неизвестное взрывное устройство. Мужчины взяли находку в руки. В это время боеприпас сдетонировал. В результате взрыва они получили ранения. Пострадавших отвезли в местную больницу.
Полиция призывает граждан быть максимально осторожными и не приближаться к незнакомым предметам, передвигаться только по асфальтированным дорожкам и в случае обнаружения неизвестных предметов вызвать службу ГСЧС по номеру «101» или звонить на линию «102».
Читайте также: Подняли боеприпас на Изюмщине: в ХОВА рассказали о состоянии пострадавших
Новости по теме:
Вы читали новость: «Искали металлолом. Полиция рассказала, как подорвались мужчины на Харьковщине»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 27 января 2023 в 16:46;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Изюмском районе двое мужчин подорвались на неизвестном взрывном устройстве, рассказала полиция Харьковской области.".