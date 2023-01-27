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Искали металлолом. Полиция рассказала, как подорвались мужчины на Харьковщине

Общество 16:46   27.01.2023
Оксана Якушко
Искали металлолом. Полиция рассказала, как подорвались мужчины на Харьковщине

В Изюмском районе двое мужчин подорвались на неизвестном взрывном устройстве, рассказала полиция Харьковской области.

26 января в лесополосе возле села Большая Камышеваха граждане взорвались на неустановленном боеприпасе. Полицейские установили, что двое мужчин уехали искать металлолом. У лесополосы нашли неизвестное взрывное устройство. Мужчины взяли находку в руки. В это время боеприпас сдетонировал. В результате взрыва они получили ранения. Пострадавших отвезли в местную больницу.


Полиция призывает граждан быть максимально осторожными и не приближаться к незнакомым предметам, передвигаться только по асфальтированным дорожкам и в случае обнаружения неизвестных предметов вызвать службу ГСЧС по номеру «101» или звонить на линию «102».

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 27 января 2023 в 16:46;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Изюмском районе двое мужчин подорвались на неизвестном взрывном устройстве, рассказала полиция Харьковской области.".