Искали металлолом. Полиция рассказала, как подорвались мужчины на Харьковщине

В Изюмском районе двое мужчин подорвались на неизвестном взрывном устройстве, рассказала полиция Харьковской области.

26 января в лесополосе возле села Большая Камышеваха граждане взорвались на неустановленном боеприпасе. Полицейские установили, что двое мужчин уехали искать металлолом. У лесополосы нашли неизвестное взрывное устройство. Мужчины взяли находку в руки. В это время боеприпас сдетонировал. В результате взрыва они получили ранения. Пострадавших отвезли в местную больницу.



Полиция призывает граждан быть максимально осторожными и не приближаться к незнакомым предметам, передвигаться только по асфальтированным дорожкам и в случае обнаружения неизвестных предметов вызвать службу ГСЧС по номеру «101» или звонить на линию «102».