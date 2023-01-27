Шукали металолом. Поліція розповіла, як підірвалися чоловіки на Харківщині

В Ізюмському районі двоє чоловіків підірвалися на невідомому вибуховому пристрої, розповіла поліція Харківської області.

26 січня в лісосмузі біля села Велика Комишуваха громадяни підірвалися на невстановленому боєприпасі. Поліцейські встановили, що двоє чоловіків поїхали шукати металолом. Біля лісосмуги знайшли невідомий вибуховий пристрій. Чоловіки взяли знахідку в руки. В цей час боєприпас здетонував.

В результаті вибуху вони отримали поранення. Постраждалих доставили до місцевої лікарні.

Поліція закликає громадян бути максимально обережними та не наближатися до незнайомих предметів, пересуватися тільки асфальтованими доріжками та в разі виявлення невідомих предметів викликати службу ДСНС за номером «101» або дзвонити на лінію «102».