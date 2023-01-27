Шукали металолом. Поліція розповіла, як підірвалися чоловіки на Харківщині
В Ізюмському районі двоє чоловіків підірвалися на невідомому вибуховому пристрої, розповіла поліція Харківської області.
26 січня в лісосмузі біля села Велика Комишуваха громадяни підірвалися на невстановленому боєприпасі. Поліцейські встановили, що двоє чоловіків поїхали шукати металолом. Біля лісосмуги знайшли невідомий вибуховий пристрій. Чоловіки взяли знахідку в руки. В цей час боєприпас здетонував.
В результаті вибуху вони отримали поранення. Постраждалих доставили до місцевої лікарні.
Поліція закликає громадян бути максимально обережними та не наближатися до незнайомих предметів, пересуватися тільки асфальтованими доріжками та в разі виявлення невідомих предметів викликати службу ДСНС за номером «101» або дзвонити на лінію «102».
Читайте також: Підняли боєприпас на Ізюмщині: у ХОВА розповіли про стан постраждалих
Новини за темою:
Ви читали новину: «Шукали металолом. Поліція розповіла, як підірвалися чоловіки на Харківщині»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 27 Січня 2023 в 16:46;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Ізюмському районі двоє чоловіків підірвалися на невідомому вибуховому пристрої, розповіла поліція Харківської області.".