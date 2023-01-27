Live
  • П’ятниця 27.01.2023
    • Харків
  •   -1°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.84
    • 🟢

Шукали металолом. Поліція розповіла, як підірвалися чоловіки на Харківщині

Суспільство 16:46   27.01.2023
Оксана Якушко
Шукали металолом. Поліція розповіла, як підірвалися чоловіки на Харківщині

В Ізюмському районі двоє чоловіків підірвалися на невідомому вибуховому пристрої, розповіла поліція Харківської області.

26 січня в лісосмузі біля села Велика Комишуваха громадяни підірвалися на невстановленому боєприпасі. Поліцейські встановили, що двоє чоловіків поїхали шукати металолом. Біля лісосмуги знайшли невідомий вибуховий пристрій. Чоловіки взяли знахідку в руки. В цей час боєприпас здетонував.

В результаті вибуху вони отримали поранення. Постраждалих доставили до місцевої лікарні.

Поліція закликає громадян бути максимально обережними та не наближатися до незнайомих предметів, пересуватися тільки асфальтованими доріжками та в разі виявлення невідомих предметів викликати службу ДСНС за номером «101» або дзвонити на лінію «102».

Читайте також: Підняли боєприпас на Ізюмщині: у ХОВА розповіли про стан постраждалих

Автор: Оксана Якушко

Новини за темою:

16:00
На Харківщині чоловік потрощив могили односельців на цвинтарі
15:54
На Харківщині рятувальники витягнули жінку з інвалідністю зі зруйнованої хати
14:35
Через обстріл окупантів на Харківщині 69-річна жінка опинилася під завалами
14:04
Синєгубов: На Харківщині через обстріл Козачої Лопані поранено жінку
13:14
Через ракетну атаку на Харківщину запізнюються потяги з Одеси – Укрзалізниця

  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Шукали металолом. Поліція розповіла, як підірвалися чоловіки на Харківщині»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 27 Січня 2023 в 16:46;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Ізюмському районі двоє чоловіків підірвалися на невідомому вибуховому пристрої, розповіла поліція Харківської області.".