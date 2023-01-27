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Людмила Ляшенко из Харькова одержала победу на чемпионате мира по парабиатлону

Общество 12:38   27.01.2023
Оксана Якушко
Людмила Ляшенко из Харькова одержала победу на чемпионате мира по парабиатлону

Людмила Ляшенко стала лучшей в классе стоя на чемпионате мира 2023 года по парабиатлону и лыжной гонке, проходящей в городе Эстерсунд (Швеция), сообщила мэрия Харькова.

25 января спортсмены соревновались в индивидуальных гонках на средней дистанции, как и в других дисциплинах, в трех классах: сидя, стоя и среди спортсменов с нарушением зрения, сообщили в Департаменте по делам семьи, молодежи и спорта.

Чемпионский титул завоевала паралимпийская чемпионка из Харькова Людмила Ляшенко, показавшая время 32:16.4. На 1:18 минуты ей уступила украинка Богдана Конашук, занявшая второе место, а третьей пришла спортсменка из Канады Бриттани Гудак.

Всего украинцы уже завоевали на чемпионате 17 медалей.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Спорт, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 27 января 2023 в 12:38;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Людмила Ляшенко стала лучшей в классе стоя на чемпионате мира 2023 года по парабиатлону и лыжной гонке, проходящей в городе Эстерсунд (Швеция), сообщила мэрия Харькова.".