Людмила Ляшенко з Харкова здобула перемогу на чемпіонаті світу з парабіатлону

Людмила Ляшенко стала найкращою в класі стоячи на чемпіонаті світу 2023 року з парабіатлону та лижних перегонів, що проходить у місті Естерсунд (Швеція), повідомила мерія Харкова.

25 січня спортсмени змагалися в індивідуальних гонках на середній дистанції, як і в інших дисциплінах, у трьох класах: сидячи, стоячи та серед спортсменів із порушенням зору, повідомили у Департаменті у справах сім’ї, молоді та спорту.

Чемпіонський титул виборола паралімпійська чемпіонка з Харкова Людмила Ляшенко, яка показала час 32:16.4. На 1:18 хвилини їй поступилася українка Богдана Конашук, яка посіла друге місце, а третьою прийшла спортсменка з Канади Бріттані Гудак.

Всього українці вже завоювали на чемпіонаті 17 медалей.