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Людмила Ляшенко з Харкова здобула перемогу на чемпіонаті світу з парабіатлону

Спорт 12:38   27.01.2023
Оксана Якушко
Людмила Ляшенко з Харкова здобула перемогу на чемпіонаті світу з парабіатлону

Людмила Ляшенко стала найкращою в класі стоячи на чемпіонаті світу 2023 року з парабіатлону та лижних перегонів, що проходить у місті Естерсунд (Швеція), повідомила мерія Харкова.

25 січня спортсмени змагалися в індивідуальних гонках на середній дистанції, як і в інших дисциплінах, у трьох класах: сидячи, стоячи та серед спортсменів із порушенням зору, повідомили у Департаменті у справах сім’ї, молоді та спорту.

Чемпіонський титул виборола паралімпійська чемпіонка з Харкова Людмила Ляшенко, яка показала час 32:16.4. На 1:18 хвилини їй поступилася українка Богдана Конашук, яка посіла друге місце, а третьою прийшла спортсменка з Канади Бріттані Гудак.

Всього українці вже завоювали на чемпіонаті 17 медалей.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Спорт, Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 27 Січня 2023 в 12:38;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Людмила Ляшенко стала найкращою в класі стоячи на чемпіонаті світу 2023 року з парабіатлону та лижних перегонів, що проходить у місті Естерсунд (Швеція), повідомила мерія Харкова.".