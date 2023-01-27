Людмила Ляшенко з Харкова здобула перемогу на чемпіонаті світу з парабіатлону
Людмила Ляшенко стала найкращою в класі стоячи на чемпіонаті світу 2023 року з парабіатлону та лижних перегонів, що проходить у місті Естерсунд (Швеція), повідомила мерія Харкова.
25 січня спортсмени змагалися в індивідуальних гонках на середній дистанції, як і в інших дисциплінах, у трьох класах: сидячи, стоячи та серед спортсменів із порушенням зору, повідомили у Департаменті у справах сім’ї, молоді та спорту.
Чемпіонський титул виборола паралімпійська чемпіонка з Харкова Людмила Ляшенко, яка показала час 32:16.4. На 1:18 хвилини їй поступилася українка Богдана Конашук, яка посіла друге місце, а третьою прийшла спортсменка з Канади Бріттані Гудак.
Всього українці вже завоювали на чемпіонаті 17 медалей.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Січня 2023 в 12:38;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Людмила Ляшенко стала найкращою в класі стоячи на чемпіонаті світу 2023 року з парабіатлону та лижних перегонів, що проходить у місті Естерсунд (Швеція), повідомила мерія Харкова.".