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Неправильно топил печь: на Харьковщине погиб мужчина (фото)

Происшествия 11:37   27.01.2023
Оксана Горун
Неправильно топил печь: на Харьковщине погиб мужчина (фото)

Трагедия случилась под утро 27 января в городе Люботин на Харьковщине.

Спасателей вызвали в 6:30 утра на ул. Белогорскую, 38, в Люботине. Там горел частный дом.

Пожар в Люботине 27 января 2023 3

«К месту вызова направлены 2 оперативных отделения спасателей 48-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. На момент прибытия спасателей горела крыша и перекрытие деревянного дома на площади 50 кв. м. В очаге пожара пожарные обнаружили тело погибшего хозяина дома, 1975 года рождения», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Пожар в Люботине 27 января 2023

Огонь полностью потушили к 8:45 утра.

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Пожар в Люботине 27 января 2023 4

«По предварительным данным, причиной пожара могло стать нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления», — отметили спасатели.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 27 января 2023 в 11:37;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Трагедия случилась под утро 27 января в городе Люботин на Харьковщине".