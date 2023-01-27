Неправильно топил печь: на Харьковщине погиб мужчина (фото)
Трагедия случилась под утро 27 января в городе Люботин на Харьковщине.
Спасателей вызвали в 6:30 утра на ул. Белогорскую, 38, в Люботине. Там горел частный дом.
«К месту вызова направлены 2 оперативных отделения спасателей 48-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. На момент прибытия спасателей горела крыша и перекрытие деревянного дома на площади 50 кв. м. В очаге пожара пожарные обнаружили тело погибшего хозяина дома, 1975 года рождения», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Огонь полностью потушили к 8:45 утра.
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«По предварительным данным, причиной пожара могло стать нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления», — отметили спасатели.
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- • Дата публикации материала: 27 января 2023 в 11:37;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Трагедия случилась под утро 27 января в городе Люботин на Харьковщине".