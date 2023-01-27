Неправильно топил печь: на Харьковщине погиб мужчина (фото)

Трагедия случилась под утро 27 января в городе Люботин на Харьковщине.

Спасателей вызвали в 6:30 утра на ул. Белогорскую, 38, в Люботине. Там горел частный дом.

«К месту вызова направлены 2 оперативных отделения спасателей 48-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. На момент прибытия спасателей горела крыша и перекрытие деревянного дома на площади 50 кв. м. В очаге пожара пожарные обнаружили тело погибшего хозяина дома, 1975 года рождения», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Огонь полностью потушили к 8:45 утра.

«По предварительным данным, причиной пожара могло стать нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления», — отметили спасатели.