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Неправильно топив піч: на Харківщині загинув чоловік (фото)

Події 11:37   27.01.2023
Оксана Горун
Неправильно топив піч: на Харківщині загинув чоловік (фото)

Трагедія сталася під ранок 27 січня у місті Люботин на Харківщині.

Рятувальників викликали о 6:30 ранку на вул. Білогірську, 38, у Люботині. Там горів приватний будинок.

Пожежа у Люботині 27 січня 2023 3

“До місця виклику направлено 2 оперативні відділення рятувальників 48-ї Державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС України в Харківській області. На момент прибуття рятувальників горів дах і перекриття дерев’яного будинку на площі 50 кв.м. В осередку пожежі вогнеборці виявили тіло загиблого господаря оселі, 1975 року народження”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Пожежа в Люботині 27 січня 2023

Вогонь повністю загасили до 8:45 ранку.

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Пожежа у Люботині 27 січня 2023 4

“За попередніми даними, причиною пожежі могло стати порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення”, – зазначили рятувальники.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 27 Січня 2023 в 11:37;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Трагедія сталася під ранок 27 січня у місті Люботин на Харківщині".