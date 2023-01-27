Неправильно топив піч: на Харківщині загинув чоловік (фото)
Трагедія сталася під ранок 27 січня у місті Люботин на Харківщині.
Рятувальників викликали о 6:30 ранку на вул. Білогірську, 38, у Люботині. Там горів приватний будинок.
“До місця виклику направлено 2 оперативні відділення рятувальників 48-ї Державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС України в Харківській області. На момент прибуття рятувальників горів дах і перекриття дерев’яного будинку на площі 50 кв.м. В осередку пожежі вогнеборці виявили тіло загиблого господаря оселі, 1975 року народження”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
Вогонь повністю загасили до 8:45 ранку.
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“За попередніми даними, причиною пожежі могло стати порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення”, – зазначили рятувальники.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Січня 2023 в 11:37;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Трагедія сталася під ранок 27 січня у місті Люботин на Харківщині".