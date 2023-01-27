Неправильно топив піч: на Харківщині загинув чоловік (фото)

Трагедія сталася під ранок 27 січня у місті Люботин на Харківщині.

Рятувальників викликали о 6:30 ранку на вул. Білогірську, 38, у Люботині. Там горів приватний будинок.

“До місця виклику направлено 2 оперативні відділення рятувальників 48-ї Державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС України в Харківській області. На момент прибуття рятувальників горів дах і перекриття дерев’яного будинку на площі 50 кв.м. В осередку пожежі вогнеборці виявили тіло загиблого господаря оселі, 1975 року народження”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Вогонь повністю загасили до 8:45 ранку.

“За попередніми даними, причиною пожежі могло стати порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення”, – зазначили рятувальники.