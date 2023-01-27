Вночі у Вовчанську гасили масштабну пожежу (фото)
Після ворожого обстрілу у Вовчанську спалахнула двоповерхова будівля та два торгові павільйони.
“О 21:39 внаслідок ворожого обстрілу м. Вовчанську виникла пожежа. Зайнялась двоповерхова будівля, що не експлуатувалась, та 2 торговельних павільйони. Загальна площа пожежі склала 370 кв.м. З вогнем боролись 2 оперативних відділення 47-ї ДРПЧ разом з рятувальниками Луганщини. О 00:30 його вдалось локалізувати, о 01:00 повністю приборкати. На щастя обійшлося без постраждалих”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
Також протягом доби рятувальники тричі виїжджали перевіряти територію Куп’янська, де обстрілами пошкоджено житлову п’ятиповерхівку, електро- та газову мережу, два приватні домоволодіння, автомобіль. Постраждалих та пожеж немає.
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Крім того, рятувальники разом із поліціянтами та медиками витягли жінку з-під завалів напівзруйнованого будинку у Козачій Лопані. Цей будинок та ще кілька отримали пошкодження через обстріли. Постраждала в лікарні.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Січня 2023 в 09:07;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Після ворожого обстрілу у Вовчанську спалахнула двоповерхова будівля та два торгові павільйони".