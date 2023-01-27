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Вночі у Вовчанську гасили масштабну пожежу (фото)

Події 09:07   27.01.2023
Оксана Горун
Вночі у Вовчанську гасили масштабну пожежу (фото)

Після ворожого обстрілу у Вовчанську спалахнула двоповерхова будівля та два торгові павільйони.

“О 21:39 внаслідок ворожого обстрілу м. Вовчанську виникла пожежа. Зайнялась двоповерхова будівля, що не експлуатувалась, та 2 торговельних павільйони. Загальна площа пожежі склала 370 кв.м. З вогнем боролись 2 оперативних відділення 47-ї ДРПЧ разом з рятувальниками Луганщини. О 00:30 його вдалось локалізувати, о 01:00 повністю приборкати. На щастя обійшлося без постраждалих”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Наслідки обстрілу Вовчанська 26-27 січня 2022 2

Також протягом доби рятувальники тричі виїжджали перевіряти територію Куп’янська, де обстрілами пошкоджено житлову п’ятиповерхівку, електро- та газову мережу, два приватні домоволодіння, автомобіль. Постраждалих та пожеж немає.

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    • Крім того, рятувальники разом із поліціянтами та медиками витягли жінку з-під завалів напівзруйнованого будинку у Козачій Лопані. Цей будинок та ще кілька отримали пошкодження через обстріли. Постраждала в лікарні.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 27 Січня 2023 в 09:07;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Після ворожого обстрілу у Вовчанську спалахнула двоповерхова будівля та два торгові павільйони".