Вночі у Вовчанську гасили масштабну пожежу (фото)

Після ворожого обстрілу у Вовчанську спалахнула двоповерхова будівля та два торгові павільйони.

“О 21:39 внаслідок ворожого обстрілу м. Вовчанську виникла пожежа. Зайнялась двоповерхова будівля, що не експлуатувалась, та 2 торговельних павільйони. Загальна площа пожежі склала 370 кв.м. З вогнем боролись 2 оперативних відділення 47-ї ДРПЧ разом з рятувальниками Луганщини. О 00:30 його вдалось локалізувати, о 01:00 повністю приборкати. На щастя обійшлося без постраждалих”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Також протягом доби рятувальники тричі виїжджали перевіряти територію Куп’янська, де обстрілами пошкоджено житлову п’ятиповерхівку, електро- та газову мережу, два приватні домоволодіння, автомобіль. Постраждалих та пожеж немає.

Крім того, рятувальники разом із поліціянтами та медиками витягли жінку з-під завалів напівзруйнованого будинку у Козачій Лопані. Цей будинок та ще кілька отримали пошкодження через обстріли. Постраждала в лікарні.