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Ночью в Волчанске тушили масштабный пожар (фото)

Происшествия 09:07   27.01.2023
Оксана Горун
Ночью в Волчанске тушили масштабный пожар (фото)

После вражеского обстрела в Волчанске загорелось двухэтажное здание и два торговых павильона.

«В 21:39 в результате вражеских обстрелов г. Волчанска возник пожар. Загорелось неэксплуатируемое двухэтажное здание и два торговых павильона. Общая площадь пожара составила 370 кв. м. С огнем боролись два оперативных отделения 47-й ГСПЧ вместе со спасателями Луганщины. В 00:30 его удалось локализовать, в 01:00 полностью обуздать. К счастью, обошлось без пострадавших», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Последствия обстрела Волчанска 26-27 января 2022 2

Также в течение суток спасатели трижды выезжали проверять территорию Купянска, где обстрелами повреждены жилая пятиэтажка, электро- и газовая сети, 2 частных домовладения, автомобиль. Пострадавших и пожаров нет.

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    • Кроме того, спасатели вместе с полицейскими и медиками извлекли женщину из-под завалов полуразрушенного дома в Казачьей Лопани. Этот дом и еще несколько получили повреждения из-за обстрела. Пострадавшая в больнице.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 27 января 2023 в 09:07;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "После вражеского обстрела в Волчанске загорелось двухэтажное здание и два торговых павильона".