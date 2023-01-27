Ночью в Волчанске тушили масштабный пожар (фото)

После вражеского обстрела в Волчанске загорелось двухэтажное здание и два торговых павильона.

«В 21:39 в результате вражеских обстрелов г. Волчанска возник пожар. Загорелось неэксплуатируемое двухэтажное здание и два торговых павильона. Общая площадь пожара составила 370 кв. м. С огнем боролись два оперативных отделения 47-й ГСПЧ вместе со спасателями Луганщины. В 00:30 его удалось локализовать, в 01:00 полностью обуздать. К счастью, обошлось без пострадавших», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Также в течение суток спасатели трижды выезжали проверять территорию Купянска, где обстрелами повреждены жилая пятиэтажка, электро- и газовая сети, 2 частных домовладения, автомобиль. Пострадавших и пожаров нет.

Кроме того, спасатели вместе с полицейскими и медиками извлекли женщину из-под завалов полуразрушенного дома в Казачьей Лопани. Этот дом и еще несколько получили повреждения из-за обстрела. Пострадавшая в больнице.