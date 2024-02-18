Двое мужчин погибли в пожаре в Харьковской области

Бытовые пожары стали причиной гибели двоих человек, сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области.

Утром возник пожар в селе Новый Бурлук Печенежской громады. В частном доме по ул. Полевой горели домашние вещи, мебель и деревянные конструкции. Огонь охватил 50 м². Спасатели нашли в одной из комнат тело 61-летнего погибшего мужчины. По предварительным данным, пожар возник из-за неправильно затопленной печи.

В 14:00 вспыхнул пожар в частном доме в Люботине. В результате возгорания погиб 53-летний мужчина. На нем сгорела одежда.

За минувшие сутки спасатели ГСЧС 15 раз выезжали на ликвидацию пожаров, 6 из которых повлекли вражеские обстрелы.

🔳 Около 13:30 россияне сбросили управляемые авиабомбы на жилой район Купянска. Из-за этого разрушены 3 двухэтажных жилых дома, возникли 2 пожара. Повреждения получили не менее 10 частных домов. Спасатели ГСЧС вытащили из-под завалов 4-х человек, получивших ранения. Также деблокировали из-под завалов тело 1-го погибшего. По предварительной информации, под обломками строительных конструкций может находиться тело еще одного человека. Поисковые работы и разбор завалов продолжаются.

🔳 В 15:41 спасатели тушили пожар, возникший после обстрела россиянами села Липцы. Там горел частный дом на площади 70 м2.

🔳 В селе Загрызово около 16:50 оккупанты попали в частный двор. Загорелась хозяйственная постройка площадью 40 м².

🔳 Около 17:50 Купянск испытал вторую волну авиаударов. Бомбы попали на территорию одного из предприятий, повлекшие повреждение зданий и пожар.

🔳 В 19:46 вспыхнул пожар в Волчанске. Из-за обстрелов вспыхнул частный дом, огонь охватил площадь 100 м².

Обстрелам подверглось и село Приколотное – повреждена школа и не менее 8 частных домовладений.

В Богодухове в результате обстрела разрушены хозяйственное здание и повреждены 2 админздания и 3 автомобиля.

Пиротехники ГСЧС в течение суток обезвредили 33 единицы взрывоопасных предметов.

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