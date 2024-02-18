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Два чоловіки загинули у пожежі в Харківській області

Події 09:49   18.02.2024
Оксана Якушко
Два чоловіки загинули у пожежі в Харківській області

Побутові пожежі спричинили загибель двох людей, повідомило Головне управління ДСНС України в Харківській області. 

Вранці виникла пожежа у селі Новий Бурлук Печенізької громади. У приватному будинку на вул. Польовій горіли домашні речі, меблі та дерев’яні конструкції. Вогонь охопив 50 м². Вогнеборці знайшли в одній з кімнат 61-річного тіло загиблого чоловіка. За попередніми даними, пожежа виникла через неправильно затоплену піч.

О 14:00 виникла пожежа у приватній оселі на вул. Мереф’янській у Люботині. Внаслідок загоряння загинув 53-річний чоловік. На ньому згорів одяг.

За минулу добу рятувальники ДСНС 15 разів виїздили на ліквідацію пожеж, 6 з яких спричинили ворожі обстріли.

🔳 Близько 13:30 російська ворожа авіація скинула керовані авіабомби на житловий район Куп’янська. Через це зруйновані 3 двоповерхових житлових будинки, виникли 2 пожежі. Пошкоджень зазнали щонайменше 10 приватних будинків. Рятувальники ДСНС врятували з-під завалів 4-х людей, котрі отримали поранення. Також деблокували з-під завалів тіло 1-ї загиблої особи. За попередньою інформацією, під уламками будівельних конструкцій може бути тіло ще однієї людини. Пошукові роботи і розбір завалів тривають.

🔳 О 15:41 рятувальники гасили пожежу, яка виникла після обстрілу росіян села Липці. Там горів приватний будинок на площі 70 м².

🔳 У селі Загризове Борівської громади близько 16:50 окупанти поцілили по приватному подвір’ю. Зайнялась господарча споруда на площі 40 м².

🔳 Біля 17:50 м. Куп’янськ зазнало другої хвилі авіаударів. Бомби влучили на територію одного з підприємств, спричинивши пошкодження будівель і пожежу.

🔳 О 19:46 спалахнула пожежа у Вовчанську, який щодня зазнає ворожих атак. Цього разу через обстріли спалахнув приватний будинок, вогонь охопив площу 100 м².

Обстрілу зазнало і село Приколотне Вільхуватської громади – пошкоджена школа та щонайменше 8 приватних домоволодінь.

У Богодухові внаслідок обстрілу зруйновані господарча будівля та пошкоджені 2 адмінбудівлі і 3 автомобілі.

Піротехніки ДСНС протягом доби знешкодили 33 одиниці вибухонебезпечних предметів.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Лютого 2024 в 09:49;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Побутові пожежі спричинили загибель двох людей, повідомило Головне управління ДСНС України в Харківській області. ".