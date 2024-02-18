Два чоловіки загинули у пожежі в Харківській області
Побутові пожежі спричинили загибель двох людей, повідомило Головне управління ДСНС України в Харківській області.
Вранці виникла пожежа у селі Новий Бурлук Печенізької громади. У приватному будинку на вул. Польовій горіли домашні речі, меблі та дерев’яні конструкції. Вогонь охопив 50 м². Вогнеборці знайшли в одній з кімнат 61-річного тіло загиблого чоловіка. За попередніми даними, пожежа виникла через неправильно затоплену піч.
О 14:00 виникла пожежа у приватній оселі на вул. Мереф’янській у Люботині. Внаслідок загоряння загинув 53-річний чоловік. На ньому згорів одяг.
За минулу добу рятувальники ДСНС 15 разів виїздили на ліквідацію пожеж, 6 з яких спричинили ворожі обстріли.
🔳 Близько 13:30 російська ворожа авіація скинула керовані авіабомби на житловий район Куп’янська. Через це зруйновані 3 двоповерхових житлових будинки, виникли 2 пожежі. Пошкоджень зазнали щонайменше 10 приватних будинків. Рятувальники ДСНС врятували з-під завалів 4-х людей, котрі отримали поранення. Також деблокували з-під завалів тіло 1-ї загиблої особи. За попередньою інформацією, під уламками будівельних конструкцій може бути тіло ще однієї людини. Пошукові роботи і розбір завалів тривають.
🔳 О 15:41 рятувальники гасили пожежу, яка виникла після обстрілу росіян села Липці. Там горів приватний будинок на площі 70 м².
🔳 У селі Загризове Борівської громади близько 16:50 окупанти поцілили по приватному подвір’ю. Зайнялась господарча споруда на площі 40 м².
🔳 Біля 17:50 м. Куп’янськ зазнало другої хвилі авіаударів. Бомби влучили на територію одного з підприємств, спричинивши пошкодження будівель і пожежу.
🔳 О 19:46 спалахнула пожежа у Вовчанську, який щодня зазнає ворожих атак. Цього разу через обстріли спалахнув приватний будинок, вогонь охопив площу 100 м².
Обстрілу зазнало і село Приколотне Вільхуватської громади – пошкоджена школа та щонайменше 8 приватних домоволодінь.
У Богодухові внаслідок обстрілу зруйновані господарча будівля та пошкоджені 2 адмінбудівлі і 3 автомобілі.
Піротехніки ДСНС протягом доби знешкодили 33 одиниці вибухонебезпечних предметів.
Читайте також: Чоловік згорів у будинку на Харківщині вранці 17 лютого
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: ГСЧС в Харьковской области, огонь, одежда, печь, пожежа, спасатели, Харьковская область;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Два чоловіки загинули у пожежі в Харківській області»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 18 Лютого 2024 в 09:49;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Побутові пожежі спричинили загибель двох людей, повідомило Головне управління ДСНС України в Харківській області. ".