Армия РФ вновь нанесла ракетный удар по Купянску, поврежден колледж — полиция
В 1:30 27 января российская армия ударила из ЗРК С-300 по городу Купянск Харьковской области.
В результате было повреждено помещение местного колледжа, пострадавших нет, сообщили МГ «Объектив» в пресс-службе облуправления Нацполиции.
Правоохранители открыли уголовное производство по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УК Украины.
По данным полиции, за прошедшие сутки оккупанты обстреляли около десятка населенных пунктов в Купянском, Харьковском, Изюмском и Чугуевском районах. Во многих населенных пунктах, которые попали под артиллерийский огонь, повреждены дома и прилегающая территория, разбиты крыши и заборы, выбиты окна и двери.
Ранее глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что за минувшие сутки в селе Петропавловка Чугуевского района в результате вражеского обстрела ранения получил 49-летний гражданский, в селе Кондрашовка Купянского района было повреждено здание лицея, а в селе Глубокое Харьковского района — частный дом.
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- • Дата публикации материала: 28 января 2023 в 11:11;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 1:30 27 января российская армия ударила из ЗРК С-300 по городу Купянск Харьковской области.".