Армия РФ вновь нанесла ракетный удар по Купянску, поврежден колледж — полиция

В 1:30 27 января российская армия ударила из ЗРК С-300 по городу Купянск Харьковской области.

В результате было повреждено помещение местного колледжа, пострадавших нет, сообщили МГ «Объектив» в пресс-службе облуправления Нацполиции.

Правоохранители открыли уголовное производство по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УК Украины.

По данным полиции, за прошедшие сутки оккупанты обстреляли около десятка населенных пунктов в Купянском, Харьковском, Изюмском и Чугуевском районах. Во многих населенных пунктах, которые попали под артиллерийский огонь, повреждены дома и прилегающая территория, разбиты крыши и заборы, выбиты окна и двери.

Ранее глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что за минувшие сутки в селе Петропавловка Чугуевского района в результате вражеского обстрела ранения получил 49-летний гражданский, в селе Кондрашовка Купянского района было повреждено здание лицея, а в селе Глубокое Харьковского района — частный дом.