Армія РФ знову вдарила з С-300 по Куп’янську, пошкоджено коледж – поліція

О 1:30 27 січня російська армія вдарила із ЗРК С-300 по місту Куп’янськ Харківської області.

Внаслідок цього було пошкоджено приміщення місцевого коледжу, постраждалих немає, повідомили МГ “Об’єктив” у пресслужбі облуправління Нацполіції.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) КК України.

За даними поліції, минулої доби окупанти обстріляли близько десяти населених пунктів у Куп’янському, Харківському, Ізюмському та Чугуївському районах. У багатьох населених пунктах, які потрапили під артилерійський вогонь, пошкоджено будинки та прилеглу територію, розбито дахи та паркани, вибито вікна та двері.

Раніше голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що минулої доби в селі Петропавлівка Чугуївського району внаслідок ворожого обстрілу поранення отримав 49-річний цивільний, в селі Кіндрашівка Куп’янського району було пошкоджено будівлю ліцею, а в селі Глибоке Харківського району — приватний будинок.