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Более 400 тел погибших на деоккупированной Харьковщине еще не идентифицировали

Происшествия 15:36   28.01.2023
Елена Нагорная
Более 400 тел погибших на деоккупированной Харьковщине еще не идентифицировали Фото: Нацполиция Украины

В Харьковской области остаются неидентифицированными еще более 400 тел погибших, обнаруженных на деоккупированных территориях.

Об этом сообщили в Национальной полиции и отметили, что работа по идентификации тел погибших украинцев ведется ежедневно.

Отмечается, что в Харьковской области на деоккупированных территориях криминалисты идентифицировали 199 тел, обнаруженных в братских могилах, на улицах, в домах, стихийных захоронениях. Среди них — замученные и расстрелянные люди.

«Специалисты-криминалисты отбирают образцы ДНК от родственников погибших. И с помощью мобильных ДНК-лабораторий на месте происшествия проводят исследования и детальный осмотр изъятых биологических образцов. Эти ДНК-лаборатории позволяют в течение 105 минут выделить ДНК-профиль погибшего и сравнить его с изъятыми у родственников образцами», — рассказали в Нацполиции.

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Фото: Нацполиция Украины

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 января 2023 в 15:36;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области остаются неидентифицированными еще более 400 тел погибших, обнаруженных на деоккупированных территориях.".