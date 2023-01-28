Более 400 тел погибших на деоккупированной Харьковщине еще не идентифицировали

В Харьковской области остаются неидентифицированными еще более 400 тел погибших, обнаруженных на деоккупированных территориях.

Об этом сообщили в Национальной полиции и отметили, что работа по идентификации тел погибших украинцев ведется ежедневно.

Отмечается, что в Харьковской области на деоккупированных территориях криминалисты идентифицировали 199 тел, обнаруженных в братских могилах, на улицах, в домах, стихийных захоронениях. Среди них — замученные и расстрелянные люди.

«Специалисты-криминалисты отбирают образцы ДНК от родственников погибших. И с помощью мобильных ДНК-лабораторий на месте происшествия проводят исследования и детальный осмотр изъятых биологических образцов. Эти ДНК-лаборатории позволяют в течение 105 минут выделить ДНК-профиль погибшего и сравнить его с изъятыми у родственников образцами», — рассказали в Нацполиции.



Фото: Нацполиция Украины