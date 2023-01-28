Более 400 тел погибших на деоккупированной Харьковщине еще не идентифицировали
В Харьковской области остаются неидентифицированными еще более 400 тел погибших, обнаруженных на деоккупированных территориях.
Об этом сообщили в Национальной полиции и отметили, что работа по идентификации тел погибших украинцев ведется ежедневно.
Отмечается, что в Харьковской области на деоккупированных территориях криминалисты идентифицировали 199 тел, обнаруженных в братских могилах, на улицах, в домах, стихийных захоронениях. Среди них — замученные и расстрелянные люди.
«Специалисты-криминалисты отбирают образцы ДНК от родственников погибших. И с помощью мобильных ДНК-лабораторий на месте происшествия проводят исследования и детальный осмотр изъятых биологических образцов. Эти ДНК-лаборатории позволяют в течение 105 минут выделить ДНК-профиль погибшего и сравнить его с изъятыми у родственников образцами», — рассказали в Нацполиции.
Читайте также: На Харьковщине остаются неузнанными 145 тел из Изюмского захоронения – Тимошко
Фото: Нацполиция Украины
Новости по теме:
Вы читали новость: «Более 400 тел погибших на деоккупированной Харьковщине еще не идентифицировали»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 28 января 2023 в 15:36;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области остаются неидентифицированными еще более 400 тел погибших, обнаруженных на деоккупированных территориях.".