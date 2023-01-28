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Понад 400 тіл загиблих на деокупованій Харківщині ще не ідентифікували

Події 15:36   28.01.2023
Олена Нагорна
Понад 400 тіл загиблих на деокупованій Харківщині ще не ідентифікували

У Харківській області залишаються неідентифікованими ще понад 400 тіл загиблих, виявлених на деокупованих територіях.

Про це повідомили у Національній поліції та зазначили, що робота з ідентифікації тіл загиблих українців ведеться щодня.

Зазначається, що в Харківській області на деокупованих територіях криміналісти ідентифікували 199 тіл, виявлених у братських могилах, на вулицях, у будинках, стихійних похованнях. Серед них – закатовані та розстріляні люди.

“Спеціалісти-криміналісти відбирають зразки ДНК від родичів загиблих. І за допомогою мобільних ДНК-лабораторій на місці події проводять дослідження та детальний огляд вилучених біологічних зразків. Ці ДНК-лабораторії дозволяють впродовж 105 хвилин виділити ДНК-профіль загиблого та порівняти його з вилученими у родичів зразками”, – розповіли в Нацполіції.

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Фото: Нацполіція України

Автор: Олена Нагорна

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    • • Дата публікації матеріалу: 28 Січня 2023 в 15:36;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області залишаються неідентифікованими ще понад 400 тіл загиблих, виявлених на деокупованих територіях.".