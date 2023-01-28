Почти 250 детей из Изюмской громады вероятно находятся в РФ — Мацокин

По состоянию на 1 января в Изюмской громаде Харьковской области насчитывалось 3697 учеников, из них 347 были в розыске — места их пребывания были неизвестны. 247 детей из указанного числа вероятно находятся в РФ, по другим информации нет.

О состоянии сферы образования в громаде рассказал в Facebook заместитель Изюмского городского головы Владимир Мацокин.

По его словам, средняя наполняемость классов до войны составляла 26 человек, сейчас — 21, учитывая детей, местонахождение которых неизвестно.

Сумма образовательной субвенции от государства в 2022 году составляла почти 93 миллиона гривен, еще 1,3 миллиона — остаток за 2021 год. На 2023 год выделено около 60 миллионов, рассказал Мацокин.

«Это горькая правда, деньги выделяются из расчета на каждого ученика, а наши дети, к сожалению, пошли учиться в другие заведения Украины и не только. И виной здесь война», — констатировал он.

Лицеи № 1, 2, 4 и 12 полностью разрушены армией РФ, и их восстановление, по словам заместителя мэра, займет годы.

«Эти заведения за год-два не откроешь, как бы горько это ни было признавать. Но мы не собираемся опускать руки и обязательно приложим все усилия для восстановления учреждений изюмского образования», — добавил Мацокин.