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Почти 250 детей из Изюмской громады вероятно находятся в РФ — Мацокин

Общество 17:17   28.01.2023
Елена Нагорная
Почти 250 детей из Изюмской громады вероятно находятся в РФ — Мацокин

По состоянию на 1 января в Изюмской громаде Харьковской области насчитывалось 3697 учеников, из них 347 были в розыске — места их пребывания были неизвестны. 247 детей из указанного числа вероятно находятся в РФ, по другим информации нет.

О состоянии сферы образования в громаде рассказал в Facebook заместитель Изюмского городского головы Владимир Мацокин.

По его словам, средняя наполняемость классов до войны составляла 26 человек, сейчас — 21, учитывая детей, местонахождение которых неизвестно.

Сумма образовательной субвенции от государства в 2022 году составляла почти 93 миллиона гривен, еще 1,3 миллиона — остаток за 2021 год. На 2023 год выделено около 60 миллионов, рассказал Мацокин.

«Это горькая правда, деньги выделяются из расчета на каждого ученика, а наши дети, к сожалению, пошли учиться в другие заведения Украины и не только. И виной здесь война», — констатировал он.

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Лицеи № 1, 2, 4 и 12 полностью разрушены армией РФ, и их восстановление, по словам заместителя мэра, займет годы.

«Эти заведения за год-два не откроешь, как бы горько это ни было признавать. Но мы не собираемся опускать руки и обязательно приложим все усилия для восстановления учреждений изюмского образования», — добавил Мацокин.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 января 2023 в 17:17;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 1 января в Изюмской громаде Харьковской области насчитывалось 3697 учеников, из них 347 были в розыске — места их пребывания были неизвестны. 247 детей из указанного числа, вероятно, находятся в РФ, по другим информации нет.".