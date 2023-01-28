Live
  • Субота 28.01.2023
    • Харків
  •   -1°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.84
    • 🟢

Майже 250 дітей з Ізюмської громади ймовірно перебувають у РФ – Мацокін

Суспільство 17:17   28.01.2023
Олена Нагорна
Майже 250 дітей з Ізюмської громади ймовірно перебувають у РФ – Мацокін

Станом на 1 січня в Ізюмській громаді Харківської області налічувалося 3697 учнів, із них 347 були у розшуку – місця їхнього перебування були невідомі. 247 дітей із зазначеного числа ймовірно знаходяться у РФ, щодо решти інформації немає.

Про стан сфери освіти у громаді розповів у Facebook заступник Ізюмського міського голови Володимир Мацокін.

За його словами, середня наповнюваність класів до війни становила 26 осіб, зараз – 21, враховуючи дітей, місцеперебування яких невідоме.

Сума освітньої субвенції від держави у 2022 році становила майже 93 мільйони гривень, ще 1,3 мільйона – залишок за 2021 рік. На 2023 рік виділено близько 60 мільйонів, розповів Мацокін.

“Це гірка правда, гроші виділяються із розрахунку на кожного учня, а наші діти, на жаль, пішли навчатися до інших закладів України та не тільки. І виною тут війна”, – констатував він.

Читайте також:  З моменту деокупації населення Ізюма зросло вчетверо — Синєгубов

Ліцеї № 1, 2, 4 та 12 повністю зруйновані армією РФ, їхнє відновлення, за словами заступника мера, займе роки.

“Ці заклади за рік-два не відкриєш, як би гірко це не було визнавати. Але ми не збираємось опускати руки й обов’язково докладемо всіх зусиль для відновлення закладів ізюмської освіти”, – додав Мацокін.

Автор: Олена Нагорна

Новини за темою:

09:51
В Ізюмі встановили нову систему оповіщення про повітряні тривоги (відео)
08:01
Без Булгакова та Тютчева – на Харківщині продовжують перейменовувати вулиці
21:09
Вакцинація дітей від Covid-19 у Харкові. Що треба знати
15:30
Синєгубов з генералом армії США Келлоґом та делегацією США відвідали Ізюм
16:33
З моменту деокупації населення Ізюма зросло вчетверо – Синєгубов

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Майже 250 дітей з Ізюмської громади ймовірно перебувають у РФ – Мацокін»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 28 Січня 2023 в 17:17;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 1 січня в Ізюмській громаді Харківської області налічувалося 3697 учнів, із них 347 були у розшуку – місця їхнього перебування були невідомі. 247 дітей із зазначеного числа ймовірно знаходяться у РФ, щодо решти інформації немає.".