Майже 250 дітей з Ізюмської громади ймовірно перебувають у РФ – Мацокін

Станом на 1 січня в Ізюмській громаді Харківської області налічувалося 3697 учнів, із них 347 були у розшуку – місця їхнього перебування були невідомі. 247 дітей із зазначеного числа ймовірно знаходяться у РФ, щодо решти інформації немає.

Про стан сфери освіти у громаді розповів у Facebook заступник Ізюмського міського голови Володимир Мацокін.

За його словами, середня наповнюваність класів до війни становила 26 осіб, зараз – 21, враховуючи дітей, місцеперебування яких невідоме.

Сума освітньої субвенції від держави у 2022 році становила майже 93 мільйони гривень, ще 1,3 мільйона – залишок за 2021 рік. На 2023 рік виділено близько 60 мільйонів, розповів Мацокін.

“Це гірка правда, гроші виділяються із розрахунку на кожного учня, а наші діти, на жаль, пішли навчатися до інших закладів України та не тільки. І виною тут війна”, – констатував він.

Ліцеї № 1, 2, 4 та 12 повністю зруйновані армією РФ, їхнє відновлення, за словами заступника мера, займе роки.

“Ці заклади за рік-два не відкриєш, як би гірко це не було визнавати. Але ми не збираємось опускати руки й обов’язково докладемо всіх зусиль для відновлення закладів ізюмської освіти”, – додав Мацокін.