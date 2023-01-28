В ГСЧС показали, как вывезли остатки ракеты С-300 с поля на Харьковщине (фото)
Фото: Межрегиональный центр гуманитарного разминирования и быстрого реагирования ГСЧС
Саперы изъяли с поля в Харьковской области остатки российской ракеты С-300, сообщили в Межрегиональном центре гуманитарного разминирования и быстрого реагирования ГСЧС Украины.
Как видно на фото, саперы подняли боеприпас при помощи спецтехники и погрузили в кузов автомобиля, чтобы впоследствии вывезти.
«Тяжелая работа, которую саперы несмотря на любые преграды выполняют ежедневно, приближает нас к победе!», — написали чрезвычайники.
Фото: Межрегиональный центр гуманитарного разминирования и быстрого реагирования ГСЧС
Читайте также: Разминирование сельхозугодий Харьковщины приостановили из-за погоды — ГСЧС
Новости по теме:
Вы читали новость: «В ГСЧС показали, как вывезли остатки ракеты С-300 с поля на Харьковщине (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 28 января 2023 в 12:11;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Саперы изъяли с поля в Харьковской области остатки российской ракеты С-300, сообщили в Межрегиональном центре гуманитарного разминирования и быстрого реагирования ГСЧС Украины.".