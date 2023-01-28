В ГСЧС показали, как вывезли остатки ракеты С-300 с поля на Харьковщине (фото)

Саперы изъяли с поля в Харьковской области остатки российской ракеты С-300, сообщили в Межрегиональном центре гуманитарного разминирования и быстрого реагирования ГСЧС Украины.

Как видно на фото, саперы подняли боеприпас при помощи спецтехники и погрузили в кузов автомобиля, чтобы впоследствии вывезти.

«Тяжелая работа, которую саперы несмотря на любые преграды выполняют ежедневно, приближает нас к победе!», — написали чрезвычайники.



Фото: Межрегиональный центр гуманитарного разминирования и быстрого реагирования ГСЧС