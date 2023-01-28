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В ГСЧС показали, как вывезли остатки ракеты С-300 с поля на Харьковщине (фото)

Происшествия 12:11   28.01.2023
Елена Нагорная
В ГСЧС показали, как вывезли остатки ракеты С-300 с поля на Харьковщине (фото) Фото: Межрегиональный центр гуманитарного разминирования и быстрого реагирования ГСЧС

Саперы изъяли с поля в Харьковской области остатки российской ракеты С-300, сообщили в Межрегиональном центре гуманитарного разминирования и быстрого реагирования ГСЧС Украины.

Как видно на фото, саперы подняли боеприпас при помощи спецтехники и погрузили в кузов автомобиля, чтобы впоследствии вывезти.

«Тяжелая работа, которую саперы несмотря на любые преграды выполняют ежедневно, приближает нас к победе!», — написали чрезвычайники.


Фото: Межрегиональный центр гуманитарного разминирования и быстрого реагирования ГСЧС

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 января 2023 в 12:11;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Саперы изъяли с поля в Харьковской области остатки российской ракеты С-300, сообщили в Межрегиональном центре гуманитарного разминирования и быстрого реагирования ГСЧС Украины.".