У ДСНС показали, як вивезли залишки ракети С-300 з поля на Харківщині (фото)
Сапери вилучили з поля в Харківській області залишки російської ракети С-300, повідомили у Міжрегіональному центрі гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС України.
Як видно на фото, сапери підняли боєприпас за допомогою спецтехніки та завантажили в кузов автомобіля, щоб вивезти.
“Тяжка робота, яку сапери попри будь-які перепони виконують щодня, наближає нас до перемоги!”, – написали надзвичайники.
Фото: Міжрегіональний центр гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Січня 2023 в 12:11;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сапери вилучили з поля в Харківській області залишки російської ракети С-300, повідомили у Міжрегіональному центрі гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС України.".