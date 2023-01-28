Live
  • Субота 28.01.2023
    • Харків
  •   0°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.84
    • 🔴

У ДСНС показали, як вивезли залишки ракети С-300 з поля на Харківщині (фото)

Події 12:11   28.01.2023
Олена Нагорна
У ДСНС показали, як вивезли залишки ракети С-300 з поля на Харківщині (фото)

Сапери вилучили з поля в Харківській області залишки російської ракети С-300, повідомили у Міжрегіональному центрі гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС України.

Як видно на фото, сапери підняли боєприпас за допомогою спецтехніки та завантажили в кузов автомобіля, щоб вивезти.

“Тяжка робота, яку сапери попри будь-які перепони виконують щодня, наближає нас до перемоги!”, – написали надзвичайники.


Фото: Міжрегіональний центр гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС

Читайте також:  Розмінування сільгоспугідь Харківщини призупинили через погоду – ДСНС

Автор: Олена Нагорна

Новини за темою:

12:42
Фільм харків’янина про облогу Маріуполя отримав нагороду на фестивалі у США
11:44
За 24 тис “заплющив очі” на вивіз деревини: на Харківщині затримано лісничого
11:11
Армія РФ знову вдарила з С-300 по Куп’янську, пошкоджено коледж – поліція
10:38
15 п’яних водіїв зупинили копи за одну ніч на Харківщині
10:16
У суботу світло на Харківщині планують вимикати за графіком

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «У ДСНС показали, як вивезли залишки ракети С-300 з поля на Харківщині (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 28 Січня 2023 в 12:11;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сапери вилучили з поля в Харківській області залишки російської ракети С-300, повідомили у Міжрегіональному центрі гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС України.".