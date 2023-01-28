У ДСНС показали, як вивезли залишки ракети С-300 з поля на Харківщині (фото)

Сапери вилучили з поля в Харківській області залишки російської ракети С-300, повідомили у Міжрегіональному центрі гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС України.

Як видно на фото, сапери підняли боєприпас за допомогою спецтехніки та завантажили в кузов автомобіля, щоб вивезти.

“Тяжка робота, яку сапери попри будь-які перепони виконують щодня, наближає нас до перемоги!”, – написали надзвичайники.



Фото: Міжрегіональний центр гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС