За 24 тыс «закрыл глаза» на вывоз древесины: на Харьковщине задержан лесничий

В январе 2023 года лесничий одного из госпредприятий Харьковской области требовал и получил от мужчины 24 тысячи гривен за беспрепятственный вывоз древесины с территории лесничества.

Чтобы сделать все «официально», лесничий сказал клиенту, что он передаст ему древесины на 28 тысяч гривен, а оформит — только на 4 тысячи, рассказали в Харьковской облпрокуратуре.

«В свою очередь, 24 тысячи гривен пойдут в карман лесничему, минуя бухгалтерский учет лесохозяйства», — пояснили в ведомстве.

Служащего задержали 26 января при передаче ему 24 тысяч. О подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины мужчине сообщили при процессуальном руководстве Шевченковской окружной прокуратуры Харькова. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.



Фото: Харьковская облпрокуратура