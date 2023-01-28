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За 24 тыс «закрыл глаза» на вывоз древесины: на Харьковщине задержан лесничий

Происшествия 11:44   28.01.2023
Елена Нагорная
За 24 тыс «закрыл глаза» на вывоз древесины: на Харьковщине задержан лесничий Фото: Харьковская облпрокуратура

В январе 2023 года лесничий одного из госпредприятий Харьковской области требовал и получил от мужчины 24 тысячи гривен за беспрепятственный вывоз древесины с территории лесничества.

Чтобы сделать все «официально», лесничий сказал клиенту, что он передаст ему древесины на 28 тысяч гривен, а оформит — только на 4 тысячи, рассказали в Харьковской облпрокуратуре.

«В свою очередь, 24 тысячи гривен пойдут в карман лесничему, минуя бухгалтерский учет лесохозяйства», — пояснили в ведомстве.

Служащего задержали 26 января при передаче ему 24 тысяч. О подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины мужчине сообщили при процессуальном руководстве Шевченковской окружной прокуратуры Харькова. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.


Фото: Харьковская облпрокуратура

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 января 2023 в 11:44;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В январе 2023 года лесничий одного из госпредприятий Харьковской области требовал и получил от мужчины 24 тысячи гривен за беспрепятственный вывоз древесины с территории лесничества.".