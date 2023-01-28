За 24 тис “заплющив очі” на вивіз деревини: на Харківщині затримано лісничого

У січні 2023 року лісничий одного з держпідприємств Харківської області вимагав та отримав від чоловіка 24 тисячі гривень за безперешкодне вивезення деревини з території лісництва.

Щоб зробити все “офіційно”, лісничий сказав клієнту, що він передасть йому деревини на 28 тисяч гривень, а оформить лише на 4 тисячі, розповіли у Харківській облпрокуратурі.

“У свою чергу, 24 тисячі гривень підуть у кишеню лісничому, оминаючи бухгалтерський облік лісогосподарства”, – пояснили у відомстві.

Службовця затримали 26 січня під час передачі йому 24 тисяч. Про підозру за ч. 3 ст. 368 ККУ чоловікові повідомили за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури Харкова. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.



Фото: Харківська облпрокуратура