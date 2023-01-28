За 24 тис “заплющив очі” на вивіз деревини: на Харківщині затримано лісничого
У січні 2023 року лісничий одного з держпідприємств Харківської області вимагав та отримав від чоловіка 24 тисячі гривень за безперешкодне вивезення деревини з території лісництва.
Щоб зробити все “офіційно”, лісничий сказав клієнту, що він передасть йому деревини на 28 тисяч гривень, а оформить лише на 4 тисячі, розповіли у Харківській облпрокуратурі.
“У свою чергу, 24 тисячі гривень підуть у кишеню лісничому, оминаючи бухгалтерський облік лісогосподарства”, – пояснили у відомстві.
Службовця затримали 26 січня під час передачі йому 24 тисяч. Про підозру за ч. 3 ст. 368 ККУ чоловікові повідомили за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури Харкова. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Фото: Харківська облпрокуратура
Новини за темою:
Ви читали новину: «За 24 тис “заплющив очі” на вивіз деревини: на Харківщині затримано лісничого»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 28 Січня 2023 в 11:44;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У січні 2023 року лісничий одного з держпідприємств Харківської області вимагав та отримав від чоловіка 24 тисячі гривень за безперешкодне вивезення деревини з території лісництва.".