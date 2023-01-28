Live
  • Субота 28.01.2023
    • Харків
  •   -1°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.84
    • 🟢

За 24 тис “заплющив очі” на вивіз деревини: на Харківщині затримано лісничого

Події 11:44   28.01.2023
Олена Нагорна
За 24 тис “заплющив очі” на вивіз деревини: на Харківщині затримано лісничого

У січні 2023 року лісничий одного з держпідприємств Харківської області вимагав та отримав від чоловіка 24 тисячі гривень за безперешкодне вивезення деревини з території лісництва.

Щоб зробити все “офіційно”, лісничий сказав клієнту, що він передасть йому деревини на 28 тисяч гривень, а оформить лише на 4 тисячі, розповіли у Харківській облпрокуратурі.

“У свою чергу, 24 тисячі гривень підуть у кишеню лісничому, оминаючи бухгалтерський облік лісогосподарства”, – пояснили у відомстві.

Службовця затримали 26 січня під час передачі йому 24 тисяч. Про підозру за ч. 3 ст. 368 ККУ чоловікові повідомили за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури Харкова. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.


Фото: Харківська облпрокуратура

Автор: Олена Нагорна

Новини за темою:

10:38
15 п’яних водіїв зупинили копи за одну ніч на Харківщині
10:16
У суботу світло на Харківщині планують вимикати за графіком
09:12
Поліція спіймала на Харківщині наркоаграрія та трьох п’яних водіїв
08:46
Бійці ДСНС гасили пожежу через обстріл у селі Глибоке на півночі від Харкова
08:32
На Харківщині один поранений, розбиті ліцей і дім: ранкове зведення Синєгубова

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «За 24 тис “заплющив очі” на вивіз деревини: на Харківщині затримано лісничого»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 28 Січня 2023 в 11:44;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У січні 2023 року лісничий одного з держпідприємств Харківської області вимагав та отримав від чоловіка 24 тисячі гривень за безперешкодне вивезення деревини з території лісництва.".