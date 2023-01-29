На Харьковщине отменили пропуска для вывоза агропродукции
Пропуска, которые раньше должны были получать аграрии, чтобы вывезти собственную продукцию с деоккупированных территорий, больше не нужны. Об этом заявили в Минагрополитики.
«С 24 января отменены разрешения на вывоз собственной продукции с деоккупированных территорий Харьковской области. Об этом сообщили на очередном заседании Координационного совета по вопросам логистики в сельском хозяйстве под председательством Министра аграрной политики и продовольствия Николая Сольского», — проинформировала пресс-служба Минагрополитики Украины.
Ранее, чтобы вывезти свою продукцию, аграриям приходилось проходить сложную бюрократическую процедуру.
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«Выдача пропусков сельскохозяйственным и перерабатывающим предприятиям на вывоз с территорий населенных пунктов, где установлен особый режим товарно-материальных ценностей, осуществлялась Департаментом гражданской защиты Харьковской ОВА совместно с Координационным гуманитарным центром по согласованию с Департаментом агропромышленного развития Харьковской ОВА, представителями Харьковской областной прокуратуры Украины в Харьковской области, ГУ Национальной полиции в Харьковской области, что влекло задержки с их получением», — пояснили в профильном министерстве.
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- • Дата публикации материала: 29 января 2023 в 11:50;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пропуска, которые раньше должны были получать аграрии, чтобы вывезти собственную продукцию с деоккупированных территорий, больше не нужны. Об этом заявили в Минагрополитики".