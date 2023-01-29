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На Харківщині скасували перепустки для вивезення агропродукції

Економіка 11:50   29.01.2023
Оксана Горун
На Харківщині скасували перепустки для вивезення агропродукції

Перепустки, які раніше мали отримувати аграрії, щоб вивезти власну продукцію з деокупованих територій, більше не потрібні. Про це заявили в Мінагрополітики.

“З 24 січня скасовано дозволи на вивезення власної продукції з деокупованих територій Харківської області. Про це повідомили на черговому засіданні Координаційної ради з питань логістики у сільському господарстві під головуванням Міністра аграрної політики та продовольства Миколи Сольського”, – поінформувала пресслужба Мінагрополітики України.

Раніше, щоби вивезти свою продукцію, аграріям доводилося проходити складну бюрократичну процедуру.

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“Видача перепусток сільськогосподарським та переробним підприємствам на вивезення з територій населених пунктів, де встановлено особливий режим товарно-матеріальних цінностей, здійснювалася Департаментом цивільного захисту Харківської ОВА спільно з Координаційним гуманітарним центром за погодженням з Департаментом агропромислового розвитку Харківської ОВА, представниками Харківської обласної прокуратури, Управління Служби безпеки України у Харківській області, ГУ Національної поліції у Харківській області, що спричиняло затримки з їх отриманням”, – пояснили у профільному міністерстві.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Економіка, Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 29 Січня 2023 в 11:50;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Перепустки, які раніше мали отримувати аграрії, щоб вивезти власну продукцію з деокупованих територій, більше не потрібні. Про це заявили в Мінагрополітики".