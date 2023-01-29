Полиция показала последствия обстрелов Харьковщины (фото)

В Харьковской области за минувшие сутки ранена 83-летняя женщина и повреждены 11 домов, сообщила полиция региона.

«В течение 28 января противник наносил удары из танков, минометов и артиллерии по громадам Чугуевского, Богодуховского, Харьковского и Купянского районов. Враг вел прицельный огонь по гражданским объектам в селах Старица, Стрелечья, Терновая, пгт Двуречная, городам Купянск, Волчанск и другим населенным пунктам», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Из-за обстрелов ранения получила 83-летняя жительница Волчанска. Женщина, по информации ХОВА, — в состоянии средней тяжести.

«В результате обстрелов повреждены 11 частных домовладений, 8 хозяйственных сооружений, помещения двух предприятий, гараж и автомобили», — перечислили полицейские.

Ранее в ГСЧС сообщили о том, что также пострадали пассажирские вагоны и железнодорожные пути.