Полиция показала последствия обстрелов Харьковщины (фото)
В Харьковской области за минувшие сутки ранена 83-летняя женщина и повреждены 11 домов, сообщила полиция региона.
«В течение 28 января противник наносил удары из танков, минометов и артиллерии по громадам Чугуевского, Богодуховского, Харьковского и Купянского районов. Враг вел прицельный огонь по гражданским объектам в селах Старица, Стрелечья, Терновая, пгт Двуречная, городам Купянск, Волчанск и другим населенным пунктам», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Из-за обстрелов ранения получила 83-летняя жительница Волчанска. Женщина, по информации ХОВА, — в состоянии средней тяжести.
«В результате обстрелов повреждены 11 частных домовладений, 8 хозяйственных сооружений, помещения двух предприятий, гараж и автомобили», — перечислили полицейские.
Ранее в ГСЧС сообщили о том, что также пострадали пассажирские вагоны и железнодорожные пути.
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- • Дата публикации материала: 29 января 2023 в 10:51;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области за минувшие сутки ранена 83-летняя женщина и повреждены 11 домов, сообщила полиция региона".