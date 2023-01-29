Live
  • Воскресенье 29.01.2023
    • Харьков
  •   -2°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.84
    • 🟢

Полиция показала последствия обстрелов Харьковщины (фото)

Происшествия 10:51   29.01.2023
Оксана Горун
Полиция показала последствия обстрелов Харьковщины (фото) Фото: ГУНП в Харьковской области

В Харьковской области за минувшие сутки ранена 83-летняя женщина и повреждены 11 домов, сообщила полиция региона.

«В течение 28 января противник наносил удары из танков, минометов и артиллерии по громадам Чугуевского, Богодуховского, Харьковского и Купянского районов. Враг вел прицельный огонь по гражданским объектам в селах Старица, Стрелечья, Терновая, пгт Двуречная, городам Купянск, Волчанск и другим населенным пунктам», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Последствия обстрелов Харьковской области 28 января 2022 4
Фото: ГУНП в Харьковской области

Из-за обстрелов ранения получила 83-летняя жительница Волчанска. Женщина, по информации ХОВА, — в состоянии средней тяжести.

Последствия обстрелов Харьковской области 28 января 2022 2
Фото: ГУНП в Харьковской области

«В результате обстрелов повреждены 11 частных домовладений, 8 хозяйственных сооружений, помещения двух предприятий, гараж и автомобили», — перечислили полицейские.

Последствия обстрелов Харьковской области 28 января 2022
Фото: ГУНП в Харьковской области

Ранее в ГСЧС сообщили о том, что также пострадали пассажирские вагоны и железнодорожные пути.

Автор: Оксана Горун

Новости по теме:

08:01
Элеватор, вагоны и плавсредство: ГСЧС сообщила, что обстреляли на Харьковщине
07:16
На Харьковщине враг обстрелял 18 населенных пунктов — Генштаб
20:06
Дома и инфраструктурный объект повреждены обстрелами на Харьковщине — Мельник
19:00
Какие населенные пункты Харьковщины обстреляла армия РФ, рассказали в Генштабе
15:36
Более 400 тел погибших на деоккупированной Харьковщине еще не идентифицировали

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Полиция показала последствия обстрелов Харьковщины (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 29 января 2023 в 10:51;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области за минувшие сутки ранена 83-летняя женщина и повреждены 11 домов, сообщила полиция региона".