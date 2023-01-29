Поліція показала наслідки обстрілів Харківщини (фото)
У Харківській області за минулу добу поранено 83-річну жінку та пошкоджено 11 будинків, повідомила поліція регіону.
“Упродовж 28 січня противник завдавав ударів з танків, мінометів та артилерії по громадах Чугуївського, Богодухівського, Харківського та Куп’янського районів. Ворог вів прицільний вогонь по цивільних об’єктах в селах Стариця, Стрілеча, Тернова, смт Дворічна, містах Куп’янськ, Вовчанськ та інших населених пунктах“, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.
Через обстріл поранення отримала 83-річна мешканка Вовчанська. Жінка, за інформацією ХОВА, — у стані середньої тяжкості.
“Внаслідок обстрілів пошкоджено 11 приватних домоволодінь, 8 господарчих споруд, приміщення двох підприємств, гараж та автомобілі”, – перерахували поліціянти.
Раніше в ДСНС повідомили про те, що також постраждали пасажирські вагони та залізничні колії.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Січня 2023 в 10:51;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області за минулу добу поранено 83-річну жінку та пошкоджено 11 будинків, повідомила поліція регіону".