Саперы показали, где на Харьковщине «прячутся» гранаты Ф-1

Крайне опасные «подарки» оккупантов могут быть в траве и на деревьях, из-за небольших размеров гранаты Ф-1 практически незаметны и при этом смертельно опасны.

«Очередная опасная и коварная находка — граната Ф-1, которая, несмотря на небольшие размеры, крайне опасна! Из-за малозаметности и различных способов установки несет очень большой вред гражданам!» — подписали фото «лимонки», спрятавшейся в траве на Харьковщине, специалисты Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования.

Они дополнили сообщение фото других локаций, где может прятаться вражеский снаряд. В том числе — на стволах деревьев.

В кустах и среди корней растений.

А также — внутри небольших предметов, которые кажутся безобидным бытовым мусором. Как, например, этот одноразовый стаканчик.

«Масса гранаты – около 600 гр, из которой около 60 гр взрывчатого вещества – тротила. Оливково-серый корпус делает ее малозаметной среди растительности. Имеет достаточно большой разлет осколков – около 100 м. Эта граната часто используется при установке растяжек или оборудовании ловушек», — предупредили саперы.

Они очередной раз призвали жителей Харьковщины воздержаться от посещения лесных массивов и полей, особенно на деоккупированных территориях и местах ведения боевых действий.