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Саперы показали, где на Харьковщине «прячутся» гранаты Ф-1

Общество 19:53   29.01.2023
Оксана Горун
Саперы показали, где на Харьковщине «прячутся» гранаты Ф-1 Фото: МЦ гуманитарного разминирования и быстрого реагирования

Крайне опасные «подарки» оккупантов могут быть в траве и на деревьях, из-за небольших размеров гранаты Ф-1 практически незаметны и при этом смертельно опасны.

«Очередная опасная и коварная находка — граната Ф-1, которая, несмотря на небольшие размеры, крайне опасна! Из-за малозаметности и различных способов установки несет очень большой вред гражданам!» — подписали фото «лимонки», спрятавшейся в траве на Харьковщине, специалисты Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования.

Они дополнили сообщение фото других локаций, где может прятаться вражеский снаряд. В том числе — на стволах деревьев.

Граната Ф-1 прячется на стволе дерева 2
Фото: МЦ гуманитарного разминирования и быстрого реагирования

В кустах и среди корней растений.

Граната Ф-1 прячется на земле 2
Фото: МЦ гуманитарного разминирования и быстрого реагирования

А также — внутри небольших предметов, которые кажутся безобидным бытовым мусором. Как, например, этот одноразовый стаканчик.

Граната Ф-1 прячется в одноразовом стаканчике
Фото: МЦ гуманитарного разминирования и быстрого реагирования

«Масса гранаты – около 600 гр, из которой около 60 гр взрывчатого вещества – тротила. Оливково-серый корпус делает ее малозаметной среди растительности. Имеет достаточно большой разлет осколков – около 100 м. Эта граната часто используется при установке растяжек или оборудовании ловушек», — предупредили саперы.

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Они очередной раз призвали жителей Харьковщины воздержаться от посещения лесных массивов и полей, особенно на деоккупированных территориях и местах ведения боевых действий.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , ;

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    • • Дата публикации материала: 29 января 2023 в 19:53;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Крайне опасные «подарки» оккупантов могут быть в траве и на деревьях, из-за небольших размеров гранаты Ф-1 практически незаметны и при этом смертельно опасны".