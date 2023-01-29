Сапери показали, де на Харківщині “ховаються” гранати Ф-1
Надзвичайно небезпечні “подарунки” окупантів можуть бути в траві та на деревах, через невеликі розміри гранати Ф-1 практично непомітні й при цьому смертельно небезпечні.
“Чергова небезпечна та підступна знахідка – граната Ф-1, яка, попри невеликі розміри, вкрай небезпечна! Через малопомітність та різні способи встановлення несе дуже велику шкоду громадянам!” – підписали фото “лимонки”, що сховалась у траві на Харківщині, фахівці Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування.
Вони доповнили інформацію фото інших локацій, де може ховатися ворожий снаряд. У тому числі – на стовбурах дерев.
У кущах та серед коріння рослин.
А також – усередині невеличких предметів, які здаються невинним побутовим сміттям. Як, наприклад, цей одноразовий стаканчик.
“Маса гранати – близько 600 г, з якої близько 60 г вибухової речовини – тротилу. Оливково-сірий корпус робить її малопомітною серед рослинності. Має досить великий розліт уламків – близько 100 м. Ця граната часто використовується при встановленні розтяжок або обладнанні пасток”, – попередили сапери.
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Вони вкотре закликали мешканців Харківщини утриматися від відвідування лісових масивів та полів, особливо на деокупованих територіях та місцях ведення бойових дій.
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Ви читали новину: «Сапери показали, де на Харківщині “ховаються” гранати Ф-1»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Січня 2023 в 19:53;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Надзвичайно небезпечні “подарунки” окупантів можуть бути в траві та на деревах, через невеликі розміри гранати Ф-1 практично непомітні й при цьому смертельно небезпечні".