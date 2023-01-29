Сапери показали, де на Харківщині “ховаються” гранати Ф-1

Надзвичайно небезпечні “подарунки” окупантів можуть бути в траві та на деревах, через невеликі розміри гранати Ф-1 практично непомітні й при цьому смертельно небезпечні.

“Чергова небезпечна та підступна знахідка – граната Ф-1, яка, попри невеликі розміри, вкрай небезпечна! Через малопомітність та різні способи встановлення несе дуже велику шкоду громадянам!” – підписали фото “лимонки”, що сховалась у траві на Харківщині, фахівці Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування.

Вони доповнили інформацію фото інших локацій, де може ховатися ворожий снаряд. У тому числі – на стовбурах дерев.

У кущах та серед коріння рослин.

А також – усередині невеличких предметів, які здаються невинним побутовим сміттям. Як, наприклад, цей одноразовий стаканчик.

“Маса гранати – близько 600 г, з якої близько 60 г вибухової речовини – тротилу. Оливково-сірий корпус робить її малопомітною серед рослинності. Має досить великий розліт уламків – близько 100 м. Ця граната часто використовується при встановленні розтяжок або обладнанні пасток”, – попередили сапери.

Вони вкотре закликали мешканців Харківщини утриматися від відвідування лісових масивів та полів, особливо на деокупованих територіях та місцях ведення бойових дій.