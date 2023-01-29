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Сапери показали, де на Харківщині “ховаються” гранати Ф-1

Суспільство 19:53   29.01.2023
Оксана Горун
Сапери показали, де на Харківщині “ховаються” гранати Ф-1 Фото: МЦ гуманітарного розмінування та швидкого реагування

Надзвичайно небезпечні “подарунки” окупантів можуть бути в траві та на деревах, через невеликі розміри гранати Ф-1 практично непомітні й при цьому смертельно небезпечні.

“Чергова небезпечна та підступна знахідка – граната Ф-1, яка, попри невеликі розміри, вкрай небезпечна! Через малопомітність та різні способи встановлення несе дуже велику шкоду громадянам!” підписали фото “лимонки”, що сховалась у траві на Харківщині, фахівці Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування.

Вони доповнили інформацію фото інших локацій, де може ховатися ворожий снаряд. У тому числі – на стовбурах дерев.

Граната Ф-1 ховається на стовбурі дерева.

У кущах та серед коріння рослин.

Граната Ф-1 ховається на землі.

А також – усередині невеличких предметів, які здаються невинним побутовим сміттям. Як, наприклад, цей одноразовий стаканчик.

Граната Ф-1 ховається в одноразовій склянці

“Маса гранати – близько 600 г, з якої близько 60 г вибухової речовини – тротилу. Оливково-сірий корпус робить її малопомітною серед рослинності. Має досить великий розліт уламків – близько 100 м. Ця граната часто використовується при встановленні розтяжок або обладнанні пасток”,  попередили сапери.

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Вони вкотре закликали мешканців Харківщини утриматися від відвідування лісових масивів та полів, особливо на деокупованих територіях та місцях ведення бойових дій.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 29 Січня 2023 в 19:53;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Надзвичайно небезпечні “подарунки” окупантів можуть бути в траві та на деревах, через невеликі розміри гранати Ф-1 практично непомітні й при цьому смертельно небезпечні".