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Черновол: Вопреки приказу Залужный не перевел 92-ю бригаду – и спас Харьков

Общество 15:10   31.01.2023
Оксана Якушко
Черновол: Вопреки приказу Залужный не перевел 92-ю бригаду – и спас Харьков

Политолог Тарас Черновол рассказал, как накануне полномасштабного вторжения верховный главнокомандующий Владимир Зеленский отдал приказ перевести на Донбасс 92-ю ОМБР, а генерал Валерий Залужный оставил военных в Харькове.

Политолог Тарас Чорновил не скрывает своей нелюбви к нынешней власти и приводит пример, как Харьков устоял против российского нашествия благодаря тому, что Залужный вопреки приказу не перевел 92 ОМБР на Донбасс, как того требовала власть.

«Тогда я поднял эту историю: забирают последнюю бригаду из Харькова. Залужный, хорошо, что он не выполнил приказ верховного главнокомандующего. Он не забрал эту бригаду, которую отдавали на восток. И Харьков спасла бригада. Мы помним, как на Киев открыли дорогу – ничего не было заминировано», — рассказал Чорновил.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 31 января 2023 в 15:10;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Политолог Тарас Чорновил рассказал, как накануне полномасштабного вторжения верховный главнокомандующий Владимир Зеленский отдал приказ перевести на Донбасс 92-ю ОМБР, а генерал Валерий Залужный оставил военных в Харькове.".