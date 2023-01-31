Черновол: Вопреки приказу Залужный не перевел 92-ю бригаду – и спас Харьков
Политолог Тарас Черновол рассказал, как накануне полномасштабного вторжения верховный главнокомандующий Владимир Зеленский отдал приказ перевести на Донбасс 92-ю ОМБР, а генерал Валерий Залужный оставил военных в Харькове.
Политолог Тарас Чорновил не скрывает своей нелюбви к нынешней власти и приводит пример, как Харьков устоял против российского нашествия благодаря тому, что Залужный вопреки приказу не перевел 92 ОМБР на Донбасс, как того требовала власть.
«Тогда я поднял эту историю: забирают последнюю бригаду из Харькова. Залужный, хорошо, что он не выполнил приказ верховного главнокомандующего. Он не забрал эту бригаду, которую отдавали на восток. И Харьков спасла бригада. Мы помним, как на Киев открыли дорогу – ничего не было заминировано», — рассказал Чорновил.
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- • Дата публикации материала: 31 января 2023 в 15:10;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Политолог Тарас Чорновил рассказал, как накануне полномасштабного вторжения верховный главнокомандующий Владимир Зеленский отдал приказ перевести на Донбасс 92-ю ОМБР, а генерал Валерий Залужный оставил военных в Харькове.".