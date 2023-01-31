Чорновіл: Попри наказ Залужний не перевів 92-у бригаду – і врятував Харків

Політолог Тарас Чорновіл розповів , як напередодні повномасштабного вторгнення верховний головнокомандувач Володимир Зеленський наказав перевести на Донбас 92-у ОМБР, а генерал Валерій Залужний залишив військових у Харкові.

Політолог Тарас Чорновіл не приховує своєї нелюбові до нинішньої влади і наводить приклад, як Харків встояв проти російської навали завдяки тому, що Залужний всупереч наказу не перевів 92 ОМБР на Донбас, як того вимагала влада.

«Тоді я підняв цю історію: забирають останню бригаду з Харкова. Залужний, добре, що він не виконав наказ верховного головнокомандуючого. Він не забрав цю бригаду, яку віддавали на Схід. І Харків врятувала бригада. Ми пригадуємо, як на Київ відкрили дорогу – нічого не було заміновано», – розповів Чорновіл.