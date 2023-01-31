Чорновіл: Попри наказ Залужний не перевів 92-у бригаду – і врятував Харків
Політолог Тарас Чорновіл розповів , як напередодні повномасштабного вторгнення верховний головнокомандувач Володимир Зеленський наказав перевести на Донбас 92-у ОМБР, а генерал Валерій Залужний залишив військових у Харкові.
Політолог Тарас Чорновіл не приховує своєї нелюбові до нинішньої влади і наводить приклад, як Харків встояв проти російської навали завдяки тому, що Залужний всупереч наказу не перевів 92 ОМБР на Донбас, як того вимагала влада.
«Тоді я підняв цю історію: забирають останню бригаду з Харкова. Залужний, добре, що він не виконав наказ верховного головнокомандуючого. Він не забрав цю бригаду, яку віддавали на Схід. І Харків врятувала бригада. Ми пригадуємо, як на Київ відкрили дорогу – нічого не було заміновано», – розповів Чорновіл.
Читайте також: «Провокація, щоб захопити владу» — Синєгубов про дії Дудіна 24 лютого
Новини за темою:
Ви читали новину: «Чорновіл: Попри наказ Залужний не перевів 92-у бригаду – і врятував Харків»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 31 Січня 2023 в 15:10;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Політолог Тарас Чорновіл розповів , як напередодні повномасштабного вторгнення верховний головнокомандувач Володимир Зеленський наказав перевести на Донбас 92-у ОМБР, а генерал Валерій Залужний залишив військових у Харкові.".