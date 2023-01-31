Где харьковчанам искать работу во время войны — советы Минреинтеграции
В Минреинтеграции подготовили список telegram-каналов и сайтов с вакансиями в разных сферах деятельности.
«Эта подборка поможет найти работу как в Украине, так и за ее пределами – для тех, кто вынужден временно покинуть страну», — утверждает пресс-служба ведомства.
В министерстве советуют следующие ресурсы:
«Это telegram-канал с вакансиями в творческих индустриях. Идеально подойдет для журналистов, коммуникационщиков, дизайнеров, SMM-щиков, иллюстраторов и других творческих профессий», — отметили в Минреинтеграции.
«Канал для тех, кто находится в поисках дистанционной работы. В основном здесь собраны вакансии в сферах IT и digital».
«Ресурс для поиска вакансий в Украине и за границей. Каждая вакансия сопровождается набором хештегов: локация, сфера деятельности и помощь, которую готов предоставить потенциальный работодатель», — комментируют в министерстве.
«Работа для переселенцев из Украины»
«Проект, помогающий переселенцам найти подработку или трудоустроиться на длительное время. Вакансии очень разные и не всегда нуждаются в опыте работы или специальном образовании».
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«Онлайн-сервис по поиску работы, где собраны самые разные вакансии: от специалистов по кибербезопасности и бухгалтеров до SMM-менеджеров Вооруженных Сил Украины».
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- • Дата публикации материала: 31 января 2023 в 08:51;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Минреинтеграции подготовили список telegram-каналов и сайтов с вакансиями в разных сферах деятельности".