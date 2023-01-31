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Де харків’янам шукати роботу під час війни – поради Мінреінтеграції

Суспільство 08:51   31.01.2023
Оксана Горун
Де харків’янам шукати роботу під час війни – поради Мінреінтеграції

У Мінреінтеграції підготували список телеграм-каналів та сайтів із вакансіями у різних сферах діяльності.

“Ця добірка допоможе знайти роботу як в Україні, так і за її межами – для тих, хто вимушений тимчасово залишити країну”, – стверджує пресслужба відомства.

У міністерстві радять такі ресурси:

“Крезюме Вакансії”

“Це телеграм-канал із вакансіями у творчих індустріях. Ідеально підійде для журналістів, комунікаційників, дизайнерів, SMM-ників, ілюстраторів та інших творчих професій”, – зазначили в Мінреінтеграції.

Workado

“Канал для тих, хто перебуває в пошуках дистанційної роботи. Здебільшого тут зібрані вакансії у сферах IT та digital”.

JOB for Russian

“Ресурс для пошуку вакансій в Україні та за кордоном. Кожна вакансія супроводжується набором хештегів: локація, сфера діяльності та допомога, яку готовий надати потенційний роботодавець”, – коментують у міністерстві.

“Робота для переселенців з України”

“Проєкт, який допомагає переселенцям знайти підробіток або працевлаштуватися на тривалий час. Вакансії дуже різні й не завжди потребують досвіду роботи або спеціальної освіти”.

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Lobby X

“Онлайн-сервіс з пошуку роботи, де зібрані різні вакансії: від фахівців з кібербезпеки та бухгалтерів до SMM-менеджерів Збройних Сил України”.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 31 Січня 2023 в 08:51;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Мінреінтеграції підготували список телеграм-каналів та сайтів із вакансіями у різних сферах діяльності".