Де харків’янам шукати роботу під час війни – поради Мінреінтеграції
У Мінреінтеграції підготували список телеграм-каналів та сайтів із вакансіями у різних сферах діяльності.
“Ця добірка допоможе знайти роботу як в Україні, так і за її межами – для тих, хто вимушений тимчасово залишити країну”, – стверджує пресслужба відомства.
У міністерстві радять такі ресурси:
“Це телеграм-канал із вакансіями у творчих індустріях. Ідеально підійде для журналістів, комунікаційників, дизайнерів, SMM-ників, ілюстраторів та інших творчих професій”, – зазначили в Мінреінтеграції.
“Канал для тих, хто перебуває в пошуках дистанційної роботи. Здебільшого тут зібрані вакансії у сферах IT та digital”.
“Ресурс для пошуку вакансій в Україні та за кордоном. Кожна вакансія супроводжується набором хештегів: локація, сфера діяльності та допомога, яку готовий надати потенційний роботодавець”, – коментують у міністерстві.
“Робота для переселенців з України”
“Проєкт, який допомагає переселенцям знайти підробіток або працевлаштуватися на тривалий час. Вакансії дуже різні й не завжди потребують досвіду роботи або спеціальної освіти”.
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“Онлайн-сервіс з пошуку роботи, де зібрані різні вакансії: від фахівців з кібербезпеки та бухгалтерів до SMM-менеджерів Збройних Сил України”.
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Ви читали новину: «Де харків’янам шукати роботу під час війни – поради Мінреінтеграції»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Січня 2023 в 08:51;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Мінреінтеграції підготували список телеграм-каналів та сайтів із вакансіями у різних сферах діяльності".