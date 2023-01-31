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Из Харькова запускают еще один рейс в Польшу через Киев – Укрзалізниця

Общество 12:54   31.01.2023
Оксана Якушко
Из Харькова запускают еще один рейс в Польшу через Киев – Укрзалізниця

Укрзалізниця назначила новый поезд из Харькова в Польшу №89/73 — 74/90 Харьков, Киев — Перемышль.

Поезд №73/74 Харьков — Перемышль будет отправляться из Харькова с 19 февраля по нечетным числам в 14:07. В Киев поезд прибывает в 21:04, а в Перемышль — в 11:13. В обратном направлении, из Перемышля, поезд будет отправляться по четным числам с 20 февраля в 13:45 и прибывать в Харьков в 10:01.

Этот поезд даст жителям Харькова ежедневное сообщение с Польшей, поскольку назначенный несколько месяцев назад поезд №93/94 Харьков-Хелм курсирует из Харькова по четным числам.

Билеты на поезда уже доступны в приложении (https://app.uz.gov.ua/start) Укрзализныци, в чат-боте (https://t.me/Ukrzaliznytsia_Tickets_Bot) и на сайте (https://booking.uz .gov.ua/).

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 31 января 2023 в 12:54;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Укрзалізниця назначила новый поезд из Харькова в Польшу №89/73 — 74/90 Харьков, Киев — Перемышль.".