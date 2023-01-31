З Харкова запускають рейс до Польщі через Київ – Укрзалізниця
Укрзалізниця призначила новий поїзд із Харкова до Польщі №89/73 – 74/90 Харків, Київ – Перемишль.
Поїзд №73/74 Харків — Перемишль відправлятиметься з Харкова з 19 лютого по непарних числах о 14:07. До Києва поїзд прибуватиме о 21:04, а до Перемишля — об 11:13. В зворотному напрямку, з Перемишля, поїзд відправлятиметься по парних числах з 20 лютого о 13:45, і прибуватиме до Харкова о 10:01.
Цей поїзд дасть мешканцям Харкова щоденне сполучення з Польщею, оскільки призначений кілька місяців тому поїзд №93/94 Харків — Хелм курсує з Харкова по парних числах.
Квитки на поїзди вже доступні в застосунку (https://app.uz.gov.ua/start) Укрзалізниці, в чат-боті (https://t.me/Ukrzaliznytsia_Tickets_Bot) та на сайті (https://booking.uz.gov.ua/).
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Січня 2023 в 12:54;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Укрзалізниця призначила новий поїзд із Харкова до Польщі №89/73 – 74/90 Харків, Київ – Перемишль.".