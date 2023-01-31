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На Харьковщине повреждены локомотивное депо, больница и религиозное сооружение

Происшествия 09:03   31.01.2023
Оксана Горун
На Харьковщине повреждены локомотивное депо, больница и религиозное сооружение Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

О последствиях обстрелов на Харьковщине за сутки проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

По данным спасателей в результате артобстрелов за сутки в регионе возник один пожар. Также есть погибший и раненые.

«30 января в Купянске снаряд дальнобойной артиллерии врага попал в частный дом, ранен 41-летний мужчина, поврежден жилой дом и два легковых автомобиля, произошел пожар на площади 0,5 кв. м, который оперативно потушили огнеборцы 44-й ГСПЧ», — сообщили в сводке ГСЧС.

В Волчанске из-за обстрелов один человек погиб и один получил ранения. В ГСЧС сообщили, что повреждены два частных дома, религиозное сооружение, административное здание, две жилых пятиэтажки, производственное предприятие, магазин и три торговых павильона.

Также в регионе зафиксированы следующие повреждения зданий и сооружений: в Купянске враг повредил девять частных домов и локомотивное депо; в Ковшаровке — здание больницы.

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«30 января продолжались аварийно-спасательные работы и поиск погибшей женщины в разрушенном ракетой жилом четырехэтажном доме в Киевском районе Харькова с целью демонтажа аварийных конструкций дома для получения доступа к телу погибшей и извлечения его из-под завалов. Сегодня работы будут продолжены», — дополнили спасатели.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 31 января 2023 в 09:03;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О последствиях обстрелов на Харьковщине за сутки проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области".