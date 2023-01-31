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На Харківщині пошкоджено локомотивне депо, лікарню та релігійну споруду

Події 09:03   31.01.2023
Оксана Горун
На Харківщині пошкоджено локомотивне депо, лікарню та релігійну споруду

Про наслідки обстрілів на Харківщині за добу проінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

За даними рятувальників, у результаті артобстрілів за добу в регіоні виникла одна пожежа. Також є загиблий та поранені.

“30 січня у Куп’янську снаряд далекобійної артилерії ворога влучив у приватну оселю, поранений 41-річний чоловік, пошкоджений житловий будинок та 2 легкові автомобілі, сталась пожежа на площі 0,5 кв.м, яку оперативно загасили вогнеборці 44-ї ДРПЧ”, — повідомили у зведенні ДСНС.

У Вовчанську через обстріли одна людина загинула й одна отримала поранення. У ДСНС повідомили, що пошкоджено два приватні будинки, релігійну споруду, адміністративну будівлю, дві житлові п’ятиповерхівки, виробниче підприємство, магазин і три торгові павільйони.

Також у регіоні зафіксовано такі пошкодження будівель та споруд: у Куп’янську ворог пошкодив дев’ять приватних будинків та локомотивне депо; у Ківшарівці – будівлю лікарні.

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“30 січня тривали аварійно-рятувальні роботи та пошук загиблої жінки у зруйнованому ракетою житловому чотириповерховому будинку в Київському районі Харкова з метою демонтажу аварійних конструкцій будинку для отримання доступу до тіла загиблої та вилучення його з-під завалів. Сьогодні роботи будуть продовжені”, – доповнили рятувальники.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 31 Січня 2023 в 09:03;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про наслідки обстрілів на Харківщині за добу проінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області".