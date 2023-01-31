На Харьковщине в огне одна женщина погибла, а вторая отравилась угарным газом

О трагических происшествиях из-за пожаров в Изюмском и Харьковском районах сообщили спасатели.

За сутки на пожарах, не связанных с боевыми действиями, на Харьковщине погиб один человек и один пострадал. Об этом проинформировала в утренней сводке пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

«Погибшую пожилую женщину обнаружили на пепелище частного дома в Изюмском районе. А в селе Котляры Харьковского района во время пожара в своем доме получила отравление угарным газом и ожоги верхней конечности 63-летняя женщина. Пожар на площади 10 кв. м оперативно ликвидировали спасатели 11-й ГПСЧ из Харькова. Причина его возникновения устанавливается», — проинформировали в ГСЧС.

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Ранее спасатели также сообщили о том, что из-за обстрелов в регионе возник один пожар за сутки. Однако зафиксировано множество разрушений. В том числе, пострадали локомотивное депо, больница, религиозное сооружение и жилые дома. Есть погибший и раненые.