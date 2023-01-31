На Харківщині у вогні одна жінка загинула, а інша отруїлася чадним газом
Про трагічні події через пожежі в Ізюмському та Харківському районах повідомили рятувальники.
За добу на пожежах, не пов’язаних із бойовими діями, на Харківщині загинула одна людина та одна постраждала. Про це проінформувала у ранковому зведенні пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
“Загиблу літню жінку виявили на згарищі приватної оселі в Ізюмському районі. А в селі Котляри Харківського району під час пожежі у своєму будинку отримала отруєння чадним газом та опіки верхньої кінцівки 63-річна жінка. Пожежу на площі 10 кв. м оперативно ліквідували рятувальники 11-ї ДПРЧ з Харкова. Причина її виникнення встановлюється”, – поінформували в ДСНС.
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Раніше рятувальники також повідомили про те, що через обстріли в регіоні виникла одна пожежа за добу. Проте зафіксовано безліч руйнувань. У тому числі постраждали локомотивне депо, лікарня, релігійна споруда та житлові будинки. Є загиблий та поранені.
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Січня 2023 в 09:17;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про трагічні події через пожежі в Ізюмському та Харківському районах повідомили рятувальники".