На Харківщині у вогні одна жінка загинула, а інша отруїлася чадним газом

Про трагічні події через пожежі в Ізюмському та Харківському районах повідомили рятувальники.

За добу на пожежах, не пов’язаних із бойовими діями, на Харківщині загинула одна людина та одна постраждала. Про це проінформувала у ранковому зведенні пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

“Загиблу літню жінку виявили на згарищі приватної оселі в Ізюмському районі. А в селі Котляри Харківського району під час пожежі у своєму будинку отримала отруєння чадним газом та опіки верхньої кінцівки 63-річна жінка. Пожежу на площі 10 кв. м оперативно ліквідували рятувальники 11-ї ДПРЧ з Харкова. Причина її виникнення встановлюється”, – поінформували в ДСНС.

Раніше рятувальники також повідомили про те, що через обстріли в регіоні виникла одна пожежа за добу. Проте зафіксовано безліч руйнувань. У тому числі постраждали локомотивне депо, лікарня, релігійна споруда та житлові будинки. Є загиблий та поранені.