Как финансировали тероборону Харьковщины в 2022 году: данные ХОВА

Информацию о средствах, которые выделяли из областного бюджета на тероборону, и их расходовании профильный департамент ХОВА сообщил в документе, который рассмотрит ближайшая сессия Харьковского облсовета.

В течение 2022 года на Программу теробороны Харьковской области выделяли более 822,2 млн грн. При этом не все средства израсходовали. По данным департамента оборонной и мобилизационной работы ХОВА, использовано – более 676,5 млн грн. В ХОВА сообщили, что профинансировали четыре мероприятия. В основном они касались обеспечения ТрО формой и оборудованием.

Финансирование распределили следующим образом:

более 532 млн грн — на материально-техническое обеспечение подразделений территориальной обороны (приобретение материально-технических средств, конструкций, оборудования, лекарственных, вспомогательных средств, медицинских изделий, продуктов питания и другой продукции).

более 15,8 млн грн направили на обеспечение подразделений территориальной обороны летней формой одежды и квадроциклами;

более 10,5 млн грн — на приобретение изделий «Да Винчи», «Джиневра» и «Джоконда», которые передали воинским частям;

более 34 млн грн — на обеспечение зимней формой одежды подразделений территориальной обороны.

за сумму около 3,3 млн грн приобрели бронированный автомобиль для ОКПЭП «Госпром».

80 млн грн направили ГП «Дороги Харьковщины» для проведения восстановительных работ и эксплуатационного содержания автодорог. «Средства использованы в полном объеме на мероприятия, которые осуществлялись в соответствии с решением Совета обороны Харьковской области (протокол № 14 от 17.11.2022) по ремонту дорожного покрытия на автомобильных дорогах О-210206 «Барвенково – Гусаровка – Славянск» и С212518 «/Т-21-04/ в поселок Элитное». По результатам указанных мероприятий восстановлено 5,55 км участков автомобильных дорог, что обеспечило безаварийный проезд по этим автомобильным путям», — сообщили в информации ХОВА.