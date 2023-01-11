Live
  • Среда 11.01.2023
    • Харьков
  •   -10°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.2
    • 🟢

Блиндажи, сухпаи и домашняя живность: Харьковская ТрО показала свои будни

Общество 09:43   11.01.2023
Оксана Горун
Блиндажи, сухпаи и домашняя живность: Харьковская ТрО показала свои будни Фото: кадр из видео

Обычный день из жизни в военное время засняли на видео воины Харьковского отдельного батальона ТрО.

«Война – это не только тяжелые бои, кровь, боль от потерь и радость победы. Война — это, прежде всего, очень тяжелый изнурительный труд, наградой за который есть сама жизнь, — прокомментировали опубликованное видео в пресс-службе батальона. — Между боями на востоке Украины у ребят из Харьковского отдельного батальона территориальной обороны нет возможности долго отдыхать. Чаще всего их можно встретить за работой по обустройству боевых позиций и условий обитания в лесах, посадках и украинских степях. Именно так, как показано на видео, выглядит обычный день на войне, когда нет прямого столкновения с врагом, но все равно нужно бороться за выживание».

Смотрите также: 300 дней войны глазами воина: защитник Харьковщины опубликовал видео

На видео защитники Харьковщины показывают свои блиндажи, сухпаи, процесс обогрева и приготовления еды и чая. А также — обязательный элемент любой обороны: фронтового пса.

Автор: Оксана Горун

Новости по теме:

11:18
Нацгвардеец — о боях на Харьковщине и под Сватово: «Убиваем их недостаточно»
10:45
«Получить звездюлей на Харьковщине» — Братчук о секрете карьеры генерала РФ
09:35
Украинские войска добились успехов в районе Кременной — ISW
07:30
Удар по Харькову и обстрелы десятка сел и пгт — сводка Генштаба за сутки
21:37
Минобороны РФ распространило дезинформацию о действиях СБУ на Харьковщине

  • Категории: Мир, Общество, Политика, Харьков; Теги: , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Блиндажи, сухпаи и домашняя живность: Харьковская ТрО показала свои будни»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 11 января 2023 в 09:43;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Обычный день из жизни в военное время засняли на видео воины Харьковского отдельного батальона ТрО".