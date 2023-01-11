Блиндажи, сухпаи и домашняя живность: Харьковская ТрО показала свои будни

Обычный день из жизни в военное время засняли на видео воины Харьковского отдельного батальона ТрО.

«Война – это не только тяжелые бои, кровь, боль от потерь и радость победы. Война — это, прежде всего, очень тяжелый изнурительный труд, наградой за который есть сама жизнь, — прокомментировали опубликованное видео в пресс-службе батальона. — Между боями на востоке Украины у ребят из Харьковского отдельного батальона территориальной обороны нет возможности долго отдыхать. Чаще всего их можно встретить за работой по обустройству боевых позиций и условий обитания в лесах, посадках и украинских степях. Именно так, как показано на видео, выглядит обычный день на войне, когда нет прямого столкновения с врагом, но все равно нужно бороться за выживание».

На видео защитники Харьковщины показывают свои блиндажи, сухпаи, процесс обогрева и приготовления еды и чая. А также — обязательный элемент любой обороны: фронтового пса.