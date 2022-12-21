300 дней войны глазами воина: защитник Харьковщины опубликовал видео
В видеоролике, который выложил в соцсети Александр Белый, участвовавший в освобождении Харьковщины, — кадры боев за Харьков, деоккупации Момотово и Кутузовки и просто боевые будни.
«300 дней войны! Мы не сдались и не сдадимся. Нас не сломать! Все будет Украина! Слава Украине!» — подписал Белый видео, опубликованное в facebook.
В видео присутствует ненормативная лексика.
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«Саша вместе со своими товарищами-спецназначенцами защищает Харьковщину. Принимал и продолжает участвовать в освобождении многих населенных пунктов области. Также зачищал в первые дни войны сам Харьков от диверсионных групп», — сообщил подробности об авторе видео Александре Белом нардеп Евгений Пивоваров.
Во время весеннего контрнаступления Сил обороны на Харьковщине соцсети облетело видео, где Белый и его напарник Евгений Марченко сообщают об освобождении от оккупантов населенных пунктов Момотово и Кутузовка.
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- • Дата публикации материала: 21 декабря 2022 в 08:05;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В видеоролике, который выложил в соцсети Александр Белый, участвовавший в освобождении Харьковщины, — кадры боев за Харьков, деоккупации Момотово и Кутузовки и просто боевые будни".