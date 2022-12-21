300 днів війни очима воїна: захисник Харківщини опублікував відео

У відеоролику, що виклав у соцмережі Олександр Білий, який брав участь у визволенні Харківщини, – кадри боїв за Харків, деокупації Момотового та Кутузівки та просто бойові будні.

“300 днів війни! Ми не здалися і не здамося. Нас не зламати! Все буде Україна! Слава Україні!” – підписав Білий відео, опубліковане у Фейсбуці.

У відео є ненормативна лексика.

“Сашко разом зі своїми товаришами-спецпризначенцями захищає Харківщину. Брав і продовжує брати участь у визволенні багатьох населених пунктів області. Також зачищав у перші дні війни сам Харків від диверсійних груп“, – повідомив подробиці про автора відео Олександра Білого нардеп Євген Пивоваров.

Під час весняного контрнаступу Сил оборони на Харківщині соцмережі облетіло відео, де Білий та його напарник Євген Марченко повідомляють про звільнення від окупантів населених пунктів Момотове та Кутузівка.