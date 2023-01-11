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Бліндажі, сухпаї та домашня живність: Харківська ТрО показала свої будні

Суспільство 09:43   11.01.2023
Оксана Горун
Бліндажі, сухпаї та домашня живність: Харківська ТрО показала свої будні Фото: кадр із відео

Звичайний день із життя у воєнний час зняли на відео воїни Харківського окремого батальйону ТрО.

“Війна це не тільки тяжкі бої, кров, біль від втрат та радість перемоги. Війна це насамперед дуже тяжка виснажлива праця, нагородою за яку є саме життя, – прокоментували опубліковане відео в пресслужбі батальйону. – Поміж боями на сході України хлопці з Харківського окремого батальйону територіальної оборони не мають можливості довго відпочивати. Частіше за все їх можна зустріти за роботою по облаштуванню бойових позицій та умов проживання в лісах, посадках та українських степах. Саме так, як показано на відео, виглядає звичайний день на війні, коли немає прямого зіткнення з ворогом, але все одно треба боротися за виживання”.

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На відео захисники Харківщини показують свої бліндажі, сухпаї, процес обігріву та приготування їжі та чаю. А також обов’язковий елемент будь-якої оборони – фронтового пса.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Політика, Світ, Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 11 Січня 2023 в 09:43;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Звичайний день із життя у воєнний час зняли на відео воїни Харківського окремого батальйону ТрО".