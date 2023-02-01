Як фінансували тероборону Харківщини у 2022 році: дані ХОВА

Інформацію про кошти, що виділяли з обласного бюджету на тероборону, та їх витрачання профільний департамент ХОВА повідомив у документі, який розгляне найближча сесія Харківської облради.

Протягом 2022 року на Програму тероборони Харківської області виділяли понад 822,2 млн грн. При цьому не всі кошти витратили. За даними департаменту оборонної та мобілізаційної роботи ХОВА, використано – понад 676,5 млн грн. У ХОВА повідомили, що профінансували чотири заходи. В основному вони стосувалися забезпечення ТрО формою та обладнанням.

Фінансування розподілили так:

понад 532 млн грн – матеріально-технічне забезпечення підрозділів територіальної оборони (придбання матеріально-технічних засобів, конструкцій, обладнання, лікарських, допоміжних засобів, медичних виробів, продуктів харчування та іншої продукції (товарів);

понад 15,8 млн грн направили на забезпечення підрозділів територіальної оборони літньою формою одягу та квадроциклами;

понад 10,5 млн грн – на придбання виробів “Да Вінчі”, “Джиневра” та “Джоконда”, які передали військовим частинам;

понад 34 млн грн – на забезпечення зимовою формою одягу підрозділів територіальної оборони.

за суму близько 3,3 млн грн придбали броньований автомобіль для ОКВЕП “Держпром”.

80 млн грн направили ДП “Дороги Харківщини” для проведення відновлювальних робіт та експлуатаційного утримання автодоріг. “Кошти використано у повному обсязі на заходи, які здійснювались відповідно до рішення Ради оборони Харківської області (протокол № 14 від 17.11.2022) щодо ремонту дорожнього покриття на автомобільних дорогах О-210206 “Барвінкове – Гусарівка на Слов’янськ” та С212518 “/Т-21-04/ до селища Елітне”. За результатами зазначених заходів відновлено 5,55 км ділянок автомобільних доріг, що забезпечило безаварійний проїзд цими автомобільними шляхами“, – повідомили в інформації ХОВА.