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Пропавшую в Харькове девочку нашли в автобусе, направлявшемся в Днепр

Общество 19:13   01.02.2023
Елена Нагорная
Пропавшую в Харькове девочку нашли в автобусе, направлявшемся в Днепр Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

13-летнюю харьковчанку Алису Пиляеву, которая 1 февраля вышла из квартиры и пропала, правоохранители нашли в Днепре. Девочка уехала в другой город на автобусе.

Об исчезновении Алисы правоохранителям сообщила ее мать. Женщина рассказала, что дочь ушла из дома без разрешения, пока ее не было, и не отвечает на звонки, пишет пресс-служба облуправления Нацполиции.

После этого девочку объявили в розыск.

«Полицейские за считанные часы нашли свидетелей, которые видели, как девочка садилась в такси, и установили номерные знаки и личность водителя. Таксист подтвердил, что отвозил девочку на автобусный вокзал. Просмотрев видеозаписи с камер наблюдения, правоохранители установили рейс, на который села несовершеннолетняя. Связавшись по телефону с водителем автобуса, было окончательно установлено, что несовершеннолетняя действительно находится на этом рейсе и направляется в Днепр», — рассказали правоохранители.

Совместно с правоохранителями Днепропетровщины девочку вернули в Харьков. Полицейские провели с семьей разъяснительную работу и составили протокол.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 1 февраля 2023 в 19:13;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "13-летнюю харьковчанку Алису Пиляеву, которая 1 февраля вышла из квартиры и пропала, правоохранители нашли в Днепре. Девочка уехала в другой город на автобусе.".