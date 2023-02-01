Пропавшую в Харькове девочку нашли в автобусе, направлявшемся в Днепр
13-летнюю харьковчанку Алису Пиляеву, которая 1 февраля вышла из квартиры и пропала, правоохранители нашли в Днепре. Девочка уехала в другой город на автобусе.
Об исчезновении Алисы правоохранителям сообщила ее мать. Женщина рассказала, что дочь ушла из дома без разрешения, пока ее не было, и не отвечает на звонки, пишет пресс-служба облуправления Нацполиции.
После этого девочку объявили в розыск.
«Полицейские за считанные часы нашли свидетелей, которые видели, как девочка садилась в такси, и установили номерные знаки и личность водителя. Таксист подтвердил, что отвозил девочку на автобусный вокзал. Просмотрев видеозаписи с камер наблюдения, правоохранители установили рейс, на который села несовершеннолетняя. Связавшись по телефону с водителем автобуса, было окончательно установлено, что несовершеннолетняя действительно находится на этом рейсе и направляется в Днепр», — рассказали правоохранители.
Совместно с правоохранителями Днепропетровщины девочку вернули в Харьков. Полицейские провели с семьей разъяснительную работу и составили протокол.
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- • Дата публикации материала: 1 февраля 2023 в 19:13;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "13-летнюю харьковчанку Алису Пиляеву, которая 1 февраля вышла из квартиры и пропала, правоохранители нашли в Днепре. Девочка уехала в другой город на автобусе.".