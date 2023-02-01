Пропавшую в Харькове девочку нашли в автобусе, направлявшемся в Днепр

13-летнюю харьковчанку Алису Пиляеву, которая 1 февраля вышла из квартиры и пропала, правоохранители нашли в Днепре. Девочка уехала в другой город на автобусе.

Об исчезновении Алисы правоохранителям сообщила ее мать. Женщина рассказала, что дочь ушла из дома без разрешения, пока ее не было, и не отвечает на звонки, пишет пресс-служба облуправления Нацполиции.

После этого девочку объявили в розыск.

«Полицейские за считанные часы нашли свидетелей, которые видели, как девочка садилась в такси, и установили номерные знаки и личность водителя. Таксист подтвердил, что отвозил девочку на автобусный вокзал. Просмотрев видеозаписи с камер наблюдения, правоохранители установили рейс, на который села несовершеннолетняя. Связавшись по телефону с водителем автобуса, было окончательно установлено, что несовершеннолетняя действительно находится на этом рейсе и направляется в Днепр», — рассказали правоохранители.

Совместно с правоохранителями Днепропетровщины девочку вернули в Харьков. Полицейские провели с семьей разъяснительную работу и составили протокол.