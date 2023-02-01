В Харькове полиция ищет 13-летнюю Алису Пиляеву, которая не вернулась домой

Харьковское районное управление полиции № 2 устанавливает местонахождение Алисы Пиляевой, которая 1 февраля ушла из дома и не вернулась.

Девочка 2009 года рождения. Ее приметы: на вид 13 лет, рост 140 см, полного телосложения, темно-русые волосы, прическа каре, карие глаза.

Была одета в куртку до колен цвета хаки, черные брюки, черную шапку, черные уги с опушкой.

Уважаемые граждане, если у вас есть информация о разыскиваемой, просим сообщить по телефонам: (057) 738-30-24, 063-53-05-200, 102 или другими доступными способами.

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