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У Харкові поліція розшукує 13-річну Алісу Піляєву, яка не повернулася додому

Суспільство 16:08   01.02.2023
Оксана Якушко
У Харкові поліція розшукує 13-річну Алісу Піляєву, яка не повернулася додому

Харківське районне управління поліції №2 встановлює місцезнаходження Аліси Піляєвої, яка 1 лютого пішла з дому та не повернулася.

Дівчина 2009 року народження. Її прикмети: на вигляд 13 років, зріст 140 см, повної статури, темно-русяве волосся, зачіска каре, карі очі.

Була одягнена у куртку до коліна кольору хакі, чорні штани, чорну шапку, чорні угі з опушкою.

Шановні громадяни, якщо ви маєте будь-яку інформацію про розшукувану, просимо повідомити за телефонами: (057) 738-30-24, 063-53-05-200, 102 або іншими доступними способами.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 1 Лютого 2023 в 16:08;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківське районне управління поліції №2 встановлює місцезнаходження Аліси Піляєвої, яка 1 лютого пішла з дому та не повернулася.".