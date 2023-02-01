У Харкові поліція розшукує 13-річну Алісу Піляєву, яка не повернулася додому

Харківське районне управління поліції №2 встановлює місцезнаходження Аліси Піляєвої, яка 1 лютого пішла з дому та не повернулася.

Дівчина 2009 року народження. Її прикмети: на вигляд 13 років, зріст 140 см, повної статури, темно-русяве волосся, зачіска каре, карі очі.

Була одягнена у куртку до коліна кольору хакі, чорні штани, чорну шапку, чорні угі з опушкою.

Шановні громадяни, якщо ви маєте будь-яку інформацію про розшукувану, просимо повідомити за телефонами: (057) 738-30-24, 063-53-05-200, 102 або іншими доступними способами.