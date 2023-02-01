У Харкові поліція розшукує 13-річну Алісу Піляєву, яка не повернулася додому
Харківське районне управління поліції №2 встановлює місцезнаходження Аліси Піляєвої, яка 1 лютого пішла з дому та не повернулася.
Дівчина 2009 року народження. Її прикмети: на вигляд 13 років, зріст 140 см, повної статури, темно-русяве волосся, зачіска каре, карі очі.
Була одягнена у куртку до коліна кольору хакі, чорні штани, чорну шапку, чорні угі з опушкою.
Шановні громадяни, якщо ви маєте будь-яку інформацію про розшукувану, просимо повідомити за телефонами: (057) 738-30-24, 063-53-05-200, 102 або іншими доступними способами.
Читайте також: Житель Ізюму мародеріл у приватному секторі
Новини за темою:
Ви читали новину: «У Харкові поліція розшукує 13-річну Алісу Піляєву, яка не повернулася додому»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 1 Лютого 2023 в 16:08;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківське районне управління поліції №2 встановлює місцезнаходження Аліси Піляєвої, яка 1 лютого пішла з дому та не повернулася.".