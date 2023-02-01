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Зниклу в Харкові дівчинку знайшли в автобусі, що прямував до Дніпра

Події 19:13   01.02.2023
Олена Нагорна
Зниклу в Харкові дівчинку знайшли в автобусі, що прямував до Дніпра

13-річну харків’янку Алісу Піляєву, яка 1 лютого вийшла з квартири та зникла, правоохоронці знайшли у Дніпрі. Дівчинка поїхала до іншого міста автобусом.

Про зникнення Аліси правоохоронцям повідомила її мати. Жінка розповіла, що донька пішла з дому без дозволу, доки її не було, та не відповідає на дзвінки, пише пресслужба облуправління Нацполіції.

Після цього дівчинку оголосили у розшук.

“Поліцейські за лічені години знайшли свідків, які бачили, як дівчина сідала у таксі, та встановили номерні знаки й особу водія. Таксист підтвердив, що відвозив дівчину на автобусний вокзал. Переглянувши відеозаписи з камер спостереження, правоохоронці встановили рейс, на який сіла неповнолітня. Зв’язавшись телефоном з водієм автобуса, було остаточно встановлено, що неповнолітня дійсно перебуває на цьому рейсі та направляється до Дніпра”, – розповіли правоохоронці.

Спільно із правоохоронцями Дніпропетровщини дівчинку повернули в Харків. Поліціянти провели з родиною роз’яснювальну роботу та склали протокол.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 1 Лютого 2023 в 19:13;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "13-річну харків’янку Алісу Піляєву, яка 1 лютого вийшла з квартири та зникла, правоохоронці знайшли у Дніпрі. Дівчинка поїхала до іншого міста автобусом.".