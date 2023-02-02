Армия РФ обстреляла около 20 населенных пунктов Харьковщины — Генштаб

Генштаб ВСУ сообщил об обстрелах приграничных и прифронтовых населенных пунктов в Харьковской области.

«Захватчики обстреляли районы населенных пунктов Ветеринарное, Стрелечья, Глубокое, Зеленое, Нескучное, Терновая, Огурцово, Старица, Волчанск и Бударки Харьковской области. На Купянском направлении враг совершил обстрелы из танков и артиллерии по районам населенных пунктов Двуречная, Синьковка, Ивановка, Купянск, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крахмальное, Песчаное», — перечислили в утренней сводке Генштаба.

В целом по территории Украины враг нанес шесть ракетных ударов. Четыре из них — по гражданской инфраструктуре населенных пунктов Славянск, Краматорск и Дружковка Донецкой области, а также четыре авиационных удара. Кроме того, армия РФ совершила 73 обстрела из РСЗО.