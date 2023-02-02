Армия РФ обстреляла около 20 населенных пунктов Харьковщины — Генштаб
Генштаб ВСУ сообщил об обстрелах приграничных и прифронтовых населенных пунктов в Харьковской области.
«Захватчики обстреляли районы населенных пунктов Ветеринарное, Стрелечья, Глубокое, Зеленое, Нескучное, Терновая, Огурцово, Старица, Волчанск и Бударки Харьковской области. На Купянском направлении враг совершил обстрелы из танков и артиллерии по районам населенных пунктов Двуречная, Синьковка, Ивановка, Купянск, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крахмальное, Песчаное», — перечислили в утренней сводке Генштаба.
Читайте также: Генштаб: об обстрелах Харьковщины и подготовке РФ к атакам на ряде направлений
В целом по территории Украины враг нанес шесть ракетных ударов. Четыре из них — по гражданской инфраструктуре населенных пунктов Славянск, Краматорск и Дружковка Донецкой области, а также четыре авиационных удара. Кроме того, армия РФ совершила 73 обстрела из РСЗО.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Армия РФ обстреляла около 20 населенных пунктов Харьковщины — Генштаб»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 2 февраля 2023 в 08:24;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ сообщил об обстрелах приграничных и прифронтовых населенных пунктов в Харьковской области".