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Армия РФ обстреляла около 20 населенных пунктов Харьковщины — Генштаб

Происшествия 08:24   02.02.2023
Оксана Горун
Армия РФ обстреляла около 20 населенных пунктов Харьковщины — Генштаб

Генштаб ВСУ сообщил об обстрелах приграничных и прифронтовых населенных пунктов в Харьковской области.

«Захватчики обстреляли районы населенных пунктов Ветеринарное, Стрелечья, Глубокое, Зеленое, Нескучное, Терновая, Огурцово, Старица, Волчанск и Бударки Харьковской области. На Купянском направлении враг совершил обстрелы из танков и артиллерии по районам населенных пунктов Двуречная, Синьковка, Ивановка, Купянск, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крахмальное, Песчаное», — перечислили в утренней сводке Генштаба.

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В целом по территории Украины враг нанес шесть ракетных ударов. Четыре из них — по гражданской инфраструктуре населенных пунктов Славянск, Краматорск и Дружковка Донецкой области, а также четыре авиационных удара. Кроме того, армия РФ совершила 73 обстрела из РСЗО.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , ;

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    • • Дата публикации материала: 2 февраля 2023 в 08:24;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ сообщил об обстрелах приграничных и прифронтовых населенных пунктов в Харьковской области".